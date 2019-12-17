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Общество

Снюсы запретят в Нижегородской области с 1 января

19 декабря 2019 15:59  [94] Общество

Фото: с сайта wikipedia.org

Оборот снюсов будет запрещен в Нижегородской области с 1 января 2019 года. На заседании Законодательного собрания региона 19 декабря 2019 года депутаты одобрили законопроект "О запрете оборота на территории Нижегородской области бестабачной никотиносодержащей продукции, предназначенной для употребления способами, отличными от курения табака".

В 2015 году Государственная Дума РФ приняла изменения в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", был введен запрет на оптовую и розничную торговлю насваем и сосательным табаком. Теперь запрет распространяется и на снюсы.

Как сказано в пояснительной записке, эти смеси из-за легальности, доступности и дешевизны стали очень популярны в нашей стране, особенно в детской и подростковой среде. По данным областного наркодиспансера, только в Нижнем Новгороде за помощью обратились более 80 несовершеннолетних в возрасте от 11 до 15 лет, употребляющих снюс.

Согласно обнародованной в ходе заседания информации, после принятия законопроекта будет проработан вопрос об административном наказании. По словам представителя департамента безопасности области, в других регионах штраф составляет порядка 15 тысяч рублей.

В ходе обсуждения депутаты предложили также рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за оборот в регионе снюсов.

После обсуждения депутаты поддержали законопроект, который вступит в силу уже с 1 января 2020 года. По словам заместителя председателя ЗС НО Ольги Щетининой, ожидается, что подобный закон в ближайшее время будет принят и на федеральном уровне. Соответствующее обращение к председателю ГД РФ Вячеславу Володину также было поддержано нижегородскими парламентариями.

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