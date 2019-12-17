Подросток пропал в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ПСЦ "Рысь"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пятнадцатилетний Илья Радаев пропал в Нижнем Новгороде 19 декабря 2019 года. Об этом сообщает Поисково-спасательный центр "Рысь".

Сегодня подросток ушел из дома по ул. Пушкина и пропал.

Известно, что мальчик ростом 170 см, худощавого телосложения, с темными волосами. Был одет в синюю куртку, черные штаны, синюю вязаную шапку и замшевые полуботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Ильи Радаева, волонтеры просят позвонить по номерам: 8(831)28-38-200 или 102.