Подросток пропал в Нижнем Новгороде

Фото:
Пятнадцатилетний Илья Радаев пропал в Нижнем Новгороде 19 декабря 2019 года. Об этом сообщает Поисково-спасательный центр "Рысь".
Сегодня подросток ушел из дома по ул. Пушкина и пропал.
Известно, что мальчик ростом 170 см, худощавого телосложения, с темными волосами. Был одет в синюю куртку, черные штаны, синюю вязаную шапку и замшевые полуботинки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Ильи Радаева, волонтеры просят позвонить по номерам: 8(831)28-38-200 или 102.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+