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Происшествия

Подросток пропал в Нижнем Новгороде

19 декабря 2019 16:00  [96] Происшествия

Фото: ПСЦ "Рысь"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пятнадцатилетний Илья Радаев пропал в Нижнем Новгороде 19 декабря 2019 года. Об этом сообщает Поисково-спасательный центр "Рысь".

Сегодня подросток ушел из дома по ул. Пушкина и пропал.

Известно, что мальчик ростом 170 см, худощавого телосложения, с темными волосами. Был одет в синюю куртку, черные штаны, синюю вязаную шапку и замшевые полуботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Ильи Радаева, волонтеры просят позвонить по номерам: 8(831)28-38-200 или 102.

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