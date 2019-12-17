"Единая Россия" и правительство РФ рассматривают возможность введения соцвыплаты на покупку жилья для детей-сирот Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Партия "Единая Россия" и правительство РФ рассматривают возможность введения социальной выплаты на покупку жилья для детей-сирот. Напомним, изначально о такой возможности председатель партии Дмитрий Медведев сказал в ходе проведения приема в общественной приемной "Единой России", затем она обсуждалась на совещании правительства 17 декабря 2019 года. Эта инициатива касается лиц старше 23 лет, тех, кто имеет семьи, воспитывает детей.

Также будет разработана федеральная программа, рассчитанная на 6 лет, в результате которой должна быть полностью решена проблема с жильем для детей-сирот.

Региональный координатор партийного проекта "Крепкая семья" Маргарита Банникова уверена, что инициатива о возможности введения социальной выплаты на покупку жилья и разработка специальной программы очень важны.

"В общественные приемные "Единой России" и наши семейные приемные партпроекта нередко поступают обращения по обеспечению жильем социально незащищенных групп граждан, особенно детей-сирот. Этим проблемам уделяется серьезное внимание. Надеюсь, что все предложенные инициативы будут поддержаны и в ближайшие годы задолженность по предоставлению жилья для детей, оставшихся без родителей, будет полностью ликвидирована", - сказала координатор проекта.

По данным министерства социальной политики Нижегородской области, сегодня в регионе зарегистрировано 2,8 тысяч детей-сирот, достигших совершеннолетия и имеющих право на получение жилья. В этом году почти 700 нижегородских детей-сирот получили квартиры, в том числе 77 - в черте областного центра. На эти цели выделено более 850 млн рублей, из которых более 715 млн - средства из областного бюджета.

Стоит отметить, что жилье, где имеется такая возможность, приобретается в новостройках. Так, 6 декабря в Нижнем Новгороде 32 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, вручили ключи от квартир в новом доме по улице Волжской Сормовского района.

Глава Сормовского района, секретарь местного отделения "Единой России" Дмитрий Сивохин сказал, что в регионе в решении проблемы по обеспечению жильем детей-сирот появилась значительная динамика.

"Благодаря областным властям работа в этом направлении стала вестись активнее, разрабатываются программы, вносятся изменения в законодательство, рассматриваются различные варианты приобретения жилья. Совсем недавно у нас в Сормовском районе 32 юноши и девушки, которые остались без родителей, стали новоселами, получили комфортные квартиры в новом доме. Особенно приятно, что это случилось перед Новым годом, ребята встретят праздник в своем собственном жилье. Тем более, что у многих уже есть свои семьи", - рассказал он.

В 2020 году в Нижегородской области планируется обеспечить жильем 734 ребенка, на эти цели предусмотрено финансирование в объеме более 995 млн рублей.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее заявил, что региональные власти продолжат увеличивать объем выделяемых средств на приобретение жилья для детей-сирот.