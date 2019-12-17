Акция "Позвони Дедушке Морозу" стартует в ЦУМе Общество

Акция "Позвони Дедушке Морозу" стартует в ЦУМе в преддверии Нового года. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ЦУМа.

В рамках акции каждый ребенок получит возможность пообщаться в прямом эфире с Дедом Морозом и загадать заветное желание.

Акция начнется 21 декабря, в субботу, и продлится до 30 декабря. Для ее проведения на пятом таже, в зоне фуд-корта, установлена специальная волшебная телефонная будка, из которой юные нижегородцы смогут позвонить Деду Морозу, набрав символический номер наступающего года – 2020. Дед Мороз сразу же ответит на звонок и лично поздравит с наступающим Новым годом.

Ежегодно маленькие участники акции не только загадывают желания и просят о самых заветных подарках, но и с большим удовольствием рассказывают Деду Морозу стихи и поют песни.

В прошлом году пообщаться с Дедом Морозом по телефону смогли более тысячи юных нижегородцев. Помимо акции "Позвони Дедушке Морозу" каждые выходные, после детских мероприятий, юные посетители ЦУМа смогут лично пообщаться с Дедушкой Морозом и Снегурочкой и получить сладкие подарки.

Телефонная будка будет работать с 17:00 до 19:00.