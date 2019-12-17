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Экономика

"Надеемся, что область получит от федерации 10 млрд рублей на развитие здравоохранения", - Глеб Никитин

19 декабря 2019 17:56  [72] Экономика
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал ежегодную большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, где глава государства рассказал о развитии здравоохранения в России.

"Важно, что президент Владимир Путин регулярно отмечает важность развития здравоохранения. Важнейшая часть работы - развитие первичной медико-санитарной помощи. Это та помощь, с которой чаще всего сталкиваются в своей жизни люди и по ней начинают судить о состоянии здравоохранения в целом", - сказал Глеб Никитин.

"Президент отметил, что на пятилетнюю программу развития первичной медико-санитарной помощи будет направлено 550 млрд рублей. Мы надеемся, что Нижегородская область сможет рассчитывать на 2 млрд из них ежегодно в течение пяти лет, то есть в общей сложности хотелось бы претендовать на 10 млрд рублей", - пояснил губернатор.

"Основные направления определены. Мы продолжим строительство и замену фельдшерских пунктов и врачебных амбулаторий. Будем развивать работу передвижных мобильных медицинских комплексов, санитарную авиацию и многое другое", - объяснил глав региона.

"Отдельно хотелось бы отметить такую отрасль, как развитие онкологической медицины. В области в уходящем году было много сделано в этом направлении и еще многое будет сделано. На эти цели в 2019 году в рамках национального проекта "Здравоохранение" было направлено почти 670 миллионов рублей (640 млн рублей из федерального бюджета и почти 27 млн - из регионального). В 2020 году на борьбу с онкологическими заболеваниями предусмотрены средства в размере 1,147 млрд рублей", - рассказал Глеб Никитин.

"Помимо сказанного, мы надеемся на поддержку со стороны руководства страны нашего проекта по созданию областного онкологического центра на 440 мест с поликлиникой, рассчитанной на 450 посещений в смену. Центр будет оснащен новейшем высокотехнологичным оборудованием. В октябре этот проект был представлен президенту. Надеюсь, что при поддержке руководства его удастся реализовать", - подытожил он.

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