Глеб Никитин уверен, что нижегородские специалисты станут частью процесса создания искусственного интеллекта Общество

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал ежегодную большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, где глава государства рассказал о развитии здравоохранения в России.

Во время пресс-конференции президент отметил, что создание искусственного интеллекта сейчас приоритетная задача государства и вопрос национальной безопасности.

"Невозможно не согласиться с президентом в том, что создание искусственного интеллекта имеет особое значение для нашей страны. С одной стороны, процесс глобальный, с другой, речь действительно касается национальной безопасности. Сейчас идет процесс накопления информации искусственным интеллектом, затем ее количество перейдет в качество. Основные глобальные процессы проходят в рамках инструментов, которые созданы и работают на определенных территориях и в определенной юрисдикции", - считает губернатор Нижегородской области.

"Это ставит вопрос о возможностях по участию российских и русскоязычных специалистов в формировании искусственного интеллекта. Можно видеть серьезные риски формирования зависимости от глобальных стандартов, доступ к которым всегда может быть ограничен. Построив нейронную сеть, контролирующую, например, какую-то область здравоохранения меньше всего хотелось бы столкнуться с непредсказуемостью работы прежде удобных и эффективных инструментов", - добавил глава региона.

"Минимизация участия российских специалистов ограничивает и влияние национального культурного кода на формирование искусственного интеллекта. Это ставит под вопрос будущего страны в целом, как абсолютно верно отметил Владимир Путин", - пояснил Глеб Никитин.

"Уверен, что Нижегородская область и наши специалисты могут стать важной частью общероссийского процесса создания искусственного интеллекта. У нас очень сильные научные школы в точных науках, мощный IT-сектор в котором работает 700 компаний и около 24 тысяч специалистов, Нижегородская область стала одним из первых регионов России, где создан Научно-образовательный центр мирового уровня", - напомнил губернатор.

"Одним из направлений общерегиональной работы как раз и станет движение в направлении создания искусственного интеллекта. Главная задача сегодня – серьезно увеличить объем подготовки профильных ИТ-специалистов, а также создать комфортную среду для их жизни и работы в регионе", - подчеркнул он.

"Отмечу, что залогом стабильного развития страны президент выделил рост производительности труда. Нижегородская область является одним из лидеров в стране по повышению производительности труда. Это историческое направление для нашего региона. На данный момент количество проектов "Эффективного региона" составляет 2 тысячи единиц. Учитывая, что мы занимаемся этим уже два года, соответственно, скорость около 1000 проектов в год. В нацпроект повышения производительности труда за год вошли уже 76 компаний. Планировалось 47. Мы превысили более чем в полтора раза поставленную перед нами задачу и, соответственно, идём с опережением. Некоторые из участников смогли повысить производительность более чем в 10 раз", - подытожил Глеб Никитин.