Олег Лавричев избран председателем Совета директоров АПЗ, гендиректором предприятия назначен Андрей Капустин Общество

Фото: Александр Барыкин

На заседании Совета директоров АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" (АПЗ) 19 декабря 2019 года Олег Лавричев был избран председателем Совета директоров. Генеральным директором предприятия назначен Андрей Капустин. Об этом сообщили в пресс-службе АПЗ.

Олег Лавричев в должности генерального директора проработал 11,5 лет. За время его руководства в несколько раз увеличены основные показатели производственно-хозяйственной деятельности АПЗ. Ежегодно объем товарного выпуска увеличивается в среднем на 20%. В кризисный 2008 год, когда Олег Лавричев возглавил предприятие, объемы производства были чуть более 2,4 млрд рублей, в 2017 году – более 11 млрд рублей, а по итогам 2018 года – более 12 млрд рублей. Зарплата ежегодно увеличивается до 10-13%. Выработка на одного работника по товарному выпуску с учетом услуг с 2008 года увеличилась почти в пять раз. На техническое перевооружение, ремонт оборудования и зданий ежегодно направляется 600-700 млн рублей.

За достигнутые показатели коллектив АПЗ 11 раз награждался Почетным штандартом губернатора Нижегородской области в отрасли "Авиастроение".

На встрече с руководителями подразделений завода, состоявшейся после заседания Совета директоров, Олег Лавричев рассказал об особенностях работы на новом посту.

"В декабре бенифициар холдинга "Социум-А" Игорь Ашурбейли предложил мне возглавить Совет директоров предприятия, и я согласился. В моем функционале будут стратегии развития АПЗ, в том числе вопросы технической и производственно-технологической политики, развития персонала, взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти, надзорными органами, другими внешними структурами, обеспечивающими долгосрочную перспективу в загрузке работой предприятия. А также целый ряд других вопросов и направлений работы, связанных со средне- и долгосрочной стратегией деятельности АПЗ. Кроме того, я намерен координировать деятельность научно-технического совета предприятия", - сказал он.

Текущая финансово-хозяйственная деятельность завода будет находиться в компетенции генерального директора. Эту должность займет один из руководителей холдинга "Социум-А" Андрей Капустин. Вступит в должность генерального директора АПЗ с 13 января 2020 года.

"Произошло серьезное событие для АПЗ, Арзамаса и Нижегородской области в целом. Я знаю Андрея Капустина как грамотного и ответственного руководителя, специалиста в области финансов, экономики, права, производственной деятельности с большим опытом работы и руководства хозяйствующими субъектами. Сейчас он возглавляет производственный ствол холдинга "Социум-А". С сегодняшнего дня Андрей Анатольевич назначен первым заместителем генерального директора АПЗ и приступает к работе в нашей команде управления. Эти решения приняты и поддержаны всеми сторонами, согласованы с руководством Концерна ВКО "Алмаз – Антей", а также с губернатором Нижегородской области.

Масштабы деятельности АПЗ безусловно предполагают, чтобы один из нас сконцентрировался на текущих задачах, а другой – на стратегических направлениях развития. Мы понимаем, что предприятие набрало достаточно высокие обороты динамики, и любое снижение этих темпов скажется в минус и на экономике завода, и на коллективе. Нам нужно думать, чем АПЗ будет загружен через 2-3 года и на долгосрочную перспективу, в каких экономических параметрах мы будем работать. Этим надо заниматься серьезно и основательно, и мы продолжим эту работу вместе, разделив полномочия. Мы делаем одно общее дело, и наша задача – работа на общий результат", - пояснил Олег Лавричев.



Полномочия Андрея Данько, члена правления холдинга "Социум-А", генерального директора ООО "Социум-Сокол", как председателя Совета директоров АО "АПЗ" досрочно прекращены.

"От всей души хочу поблагодарить председателя Совета директоров Андрея Вячеславовича Данько. Вопросы, которые стояли и будут стоять в повестке дня Совета директоров, определяют нормы и правила общехозяйственной стратегии и текущей жизни завода. Это и бюджеты, и инвестиционные программы, и функциональная структура предприятия, и заработная плата, и премиальные положения, и социальный блок вопросов и проблем, и многое другое, что помогает работать и развиваться. Учитывая постоянный рост объемов производства АПЗ и ежегодную индексацию заработной платы, высокие оценки за показатели в отраслях приборостроения и авиастроения, выражаю благодарность председателю Совета директоров за многолетнее конструктивное взаимодействие с менеджментом предприятия и вам, мои дорогие коллеги! Искренне признателен за то, что мы с вами делали и будем продолжать делать на этой площадке. Надеюсь на продолжение такой же эффективной, конструктивной работы", - заметил Олег Лавричев.

СПРАВКА:

Андрей Анатольевич Капустин родился 27 января 1970 года в г.Талды-Курган Казахской ССР. В 1993 г. окончил Финансовую академию при Правительстве РФ. В 1992 г. прошел стажировку в аудиторской компании Гамбурга. Трудовую деятельность начал в 1992 г. директором, впоследствии генеральным директором компании "Бейкер Тилли Русаудит". В 2006-2009 гг. – генеральный директор ЗАО "Военно-промышленная компания" (ныне АО "Социум-А"). Работал заместителем генерального директора ОАО "Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО "Алмаз – Антей" им. академика А.А. Расплетина", ОАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина", управляющим директором АО "АВИАСТАР-СП". С августа 2019 г. – заместитель генерального директора АО "Социум-А".

"Главной своей задачей на должности генерального директора завода вижу безусловное выполнение всех обязательств предприятия, прежде всего государственного оборонного заказа и увеличение прибыли. С Олегом Вениаминовичем Лавричевым, командой руководителей и самим заводом я знаком с 2008 года. Уверен, наша совместная работа на АПЗ даст мультипликативный эффект за счет синергии опыта, что, несомненно, должно сказаться на развитии предприятия в целом", – отметил Андрей Капустин.