Смартфон разыграют в универмаге "Сормовские Зори" 21 декабря Культура и отдых

Фото: отдел по связям с общественностью универмага "Сормовские зори"

Смартфон разыграют в универмаге "Сормовские Зори" 21 декабря 2019 года. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью универмага.



В предстоящую субботу состоится финал акции "Мечта на Новый год". Каждый, кто совершил покупку на сумму от 1 000 рублей в одном из отделов универмага с 21 ноября по 21 декабря, получит возможность выиграть главный приз - AppleiPhone 11 Pro64Gb, а также множество других призов, в том числе и призы от партнёров универмага.

Совершать покупки в рамках акции можно даже в день розыгрыша - 21 декабря. В этот день в 13:00 на площади перед универмагом "Сормовские Зори" состоится финал акции с выступлением нижегородских артистов, поздравлением от Деда Мороза и награждением победителей. Для участия в акции необходимо опустить отрывную часть купона в стеклянный куб, который будет установлен на 1 этаже универмага в день финала акции, до 13:00.

"Акция "Мечта на Новый год" является очень символичной для приближающегося праздника. Мы можем исполнить маленькие мечты наших покупателей и с удовольствием это сделаем! Все участники акции с приятным волнением ждут её финала. Постараемся создать новогоднюю атмосферу и подарить праздничное настроение всем гостям! С нетерпением ждём в субботу всех участников, болельщиков и зрителей!" – поделился впечатлениями генеральный директор универмага "Сормовские Зори" Иван Сипров.

По традиции с 12:00 до 16:00 на 3 этаже универмага всех будут угощать бесплатной сладкой ватой. Также с 15:00 до 16:00 выступит оркестр Дедов Морозов.

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