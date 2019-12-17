Жители Сормовского района пожаловались на мясоперерабатывающий цех в жилом доме Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жители Сормовского района пожаловались главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову на мясоперерабатывающий цех в жилом пятиэтажном панельном доме. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на встрече мэра с жителями 19 декабря 2019 года.

Собственница квартиры дома № 30 по ул. Станиславского сообщила, что они не могут решить проблему с 2012 года.

"Цех располагается прямо в четвертом подъезде на первом этаже. За стеной наших квартир стоят огромные станки, холодильные камеры, на улице работают промышленные вентиляторы. Гул стоит с шести утра до семи вечера, даже в выходные. В квартирах завелись мыши и тараканы, а на улице около дома всегда свора собак", - сказала нижегородка.

Предприниматель в ответ на жалобы жильцов заявил им, что его работа законна. Он имеет разрешение на предпринимательскую деятельность. Тем более, что закон о тишине производство не нарушает.

Жители дома неоднократно обращались в районную администрацию и прокуратуру. Там они получали ответ, что запретить работу цеха может только Роспотребнадзор. Две недели, за которые ведомство обязано предупредить предпринимателя, он успевал устранить нарушения, и ведомство не находило оснований для закрытия цеха.

Владимир Панов пообещал женщине разобраться в этой ситуации. Он заявил, что у него "есть свои методы", которые не дадут предпринимателю времени подготовиться.