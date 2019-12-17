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Экономика

"Транснефть-Верхняя Волга" подвела предварительные итоги программы энергосбережения-2019

20 декабря 2019 11:07  [30] Экономика

Фото: пресс-служба АО "Транснефть-Верхняя Волга"

АО "Транснефть-Верхняя Волга" подвело предварительные итоги реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Удельное потребление электроэнергии снизилось на 0,5%, что позволило обеспечить экономию 4,2 млн кВт/ч. Экономия тепловой энергии за этот период составила свыше 45,5 Гкал.

Выполнение программы технических мероприятий предусматривает оптимизацию технологических режимов перекачки нефти, очистку внутренней поверхности трубопроводов и фильтров-грязеуловителей от парафинистых отложений, реконструкцию котельных, а также замену участков тепловых сетей.

В ходе реализации комплекса энергосберегающих мероприятий в 2019 году выполнена замена и ремонт насосного оборудования с установкой специальных роторов на нефтеперекачивающих станциях (НПС) НПС "Филино", НПС "Макарьево", НПС "Мелковка", НПС "Дубники", НПС "Прудки", НПС "Килемары". Произведена реконструкция котельных с заменой котлов на линейной производственно-диспетчерских станциях (ЛПДС) "Староликеево" и ЛПДС "Воротынец". Установлена модернизированная система автоматического регулирования температурного режима на НПС "Филино".

АО "Транснефть-Верхняя Волга" ведет активную деятельность в области популяризации принципов бережного отношения к ресурсам среди населения. Регулярно проводятся тематические мероприятия в общеобразовательных учреждениях, организуются экскурсии учащихся на нефтеперекачивающие станции общества, фотоконкурсы и конкурсы детских рисунков, рассказали в пресс-службе предприятия.

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