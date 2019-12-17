Все для склада и грузоперевозок

Эффективность и оптимизация работы склада зависит от правильно подобранной качественной техники и оборудования. Для быстрой и оперативной отгрузки, сортировки и перемещения грузов необходимо использовать все для склада и грузоперевозок – специализированное современное оборудование. Техника и комплектующие для склада существуют разных видов:

шкаф, контейнеры, стеллажи

гидравлические или самоходные тележки

штабелеры и погрузчики

подъемные механизмы

конвейеры для подготовки заказов

полуприцепы

Современное оборудование помогает снизить нагрузку на работников склада, оптимизировать размещение грузов на многоэтажных системах хранения, ускорить отгрузку и подбор товара. Эффективная работа производства или склада невозможна без использования техники и комплектующих. Штабелеры позволяют размещать грузы на многоярусных системах хранения, погрузчики и гидравлические тележки эффективно перемещают тяжелые материалы и товары по складу. Для больших и просторных помещений могут потребоваться дополнительные устройства, такие как лебедка, кран или такелажное оборудование. Значительно ускоряют процесс подбора товара конвейерные и лифтовые системы.

Для оснащения складских комплексов необходимым оборудованием и отладки перевозки и перемещения грузов, следует обратиться в надежную компанию, какой, например, и является профильная организация «Sky-Group». Поставщик техники и комплектующих для цеха, работающий на российском рынке с 2009 года.

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Компания «SKY-GROUP» более 10 лет занимается реализацией специализированной техники для склада и грузоперевозок. Среди официальных поставщиков организации выступают такие европейские гиганты как Viomax, OMG, PFAFF Silberblau. В каталоге предусмотрен полный ассортимент техники, включающий в себя гидравлические тележки, штабелеры, погрузчики, подъемные механизмы и столы. Кроме того, на сайте можно заказать оборудование для склада – стеллажи, шкафы и контейнеры исходя из размеров помещения по индивидуальному проекту.

Компания «SKY-GROUP» производит полный спектр работ, связанных с устройством работы склада и оптимизации грузоперевозок. Можно заказать профессиональную диагностику и ремонт оборудования, услуги инженеров и проектировщиков, для проведения замеров и экспертного расчета оптимизации помещения.

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