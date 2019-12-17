Победителей конкурса к 25-летию городской Думы наградили в Дзержинске Культура и отдых

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Победителей конкурса к 25-летию городской Думы наградили в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе Думы 20 декабря 2019 года.

Порядка пятидесяти различных фотографий поступило в конкурсную комиссию по двум номинациям конкурса: "Дума Дзержинска в событиях" и "История Думы".

Торжественную церемонию награждения победителей и лауреатов конкурса провел председатель комитета по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике Дмитрий Меснянкин. Будучи одним из членов конкурсной комиссии, он подчеркнул, что было очень сложно выбрать лучших, поскольку все работы были интересными и достойными.

В номинации "История Думы" гран-при получил фотограф Сергей Требухин, который снимал заседания дзержинского парламента с начала двухтысячных годов. Его работы, "В депутаты первый раз" (вручение депутатского мандата Юрию Шахунцу), "В раздумьях" (депутаты Нина Колесникова и Галина Демахина), "Бюджет внесен" (внесение в думу бюджета-2007), оказались вне конкуренции.

Первой в номинации "Дума Дзержинска в событиях" стала фотограф Юлия Волкова, представившая фотографию "Когда слов мало", где зафиксирован фотофакт одного из заседаний Думы 6 созыва.

"На каждом заседании Думы присутствует масса эмоций. Я ловлю эти моменты и фиксирую на камеру. Мне очень приятно, что мои работы отмечены на этом конкурсе", - поделился Евгений Герцун, занявший второе место в обеих номинациях.

Для фотографий с округов решением конкурсной комиссии была учреждена специальная номинация - "Депутатские округа". Здесь на неофициальных снимках запечатлены весенние субботники, встречи с ветеранами, первосентябрьские линейки, и много других мероприятий, которые организуются и проводятся совместно с жителями и депутатами.

"После конкурса архив Думы пополнился новыми снимками. У каждого из авторов свой взгляд на Думу, депутатов. Это очень важно. Потому что можно взглянуть под разным ракурсом на одну и ту же личность, на одни и те же события в Думе. Это дорогого стоит. Такой архив нужен. Он будет емкий, объективный, разнообразный", - сказал Дмитрий Меснянкин.