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Общество

Иван Носков на встрече с жителями Дзержинска рассказал о продолжении ремонта поселковых дорог

20 декабря 2019 11:58  [373] Общество
Иван Носков на встрече с жителями Дзержинска рассказал о продолжении ремонта поселковых дорог

Иван Носков на встрече с жителями Дзержинска рассказал о продолжении ремонта поселковых дорог

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Глава Дзержинска Иван Носков на встрече с жителями с жителями в пос. Бабино рассказал о продолжении ремонта поселковых дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.

Иван Носков напомнил, что в 2019 году в рамках федеральной целевой программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги" выполнен ремонт автомобильной дороги "Бабинское кольцо" с заменой остановочных комплексов и установкой дополнительных дорожных знаков.

В 2020 году в рамках федеральной целевой программы планируется ремонт автодороги "Бабинское кольцо" на участке от пос. Колодкино до ул. Толстого пос. Игумново с заменой установленных остановочных комплексов.

За счет средств городского бюджета выполнены работы по ремонту внутрипоселковых дорог с асфальтовым покрытием в поселке Игумново по ул. Ляхановка и в поселке Колодкино по улице Юбилейной. В 2020 году ремонт внутрипоселковых дорог будет продолжен.

Жители знают, что сейчас меняют светильники в посёлках и городе и активно интересуются, когда начнутся работы в поселке Бабино. Глава города рассказал, что замена освещения проходит по принципу "светильник на светильник", т.е. на первом этапе модернизации замена проходит уже установленных светильников.

В I квартале 2020 года по энергосервисному контракту пройдет замена светильников уличного освещения в поселках Бабино, Колодкино, Игумново, Петряевка, Юрьевец в количестве 700 штук на энергоэффективные светодиодные.

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