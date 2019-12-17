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Общество

Наталья Назарова поздравила энергетиков Нижегородской области с профессиональным праздником

22 декабря 2019 10:01  [51] Общество

Депутат Государственной Думы ФС РФ Наталья Назарова поздравила работников и ветеранов энергетического комплекса Нижегородской области с Днем энергетика. Текст поздравления распространила пресс-службе депутата.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Говорят, что "работа энергетиков всегда под высоким напряжением". И не только в прямом, но и в переносном смысле слова: от точности и безошибочности ваших действий зависит очень много. Энергетическая отрасль - одна из базовых отраслей экономики. От ее эффективной работы зависит успешная деятельность предприятий, агропромышленного комплекса, жилищно-коммунальных хозяйств, транспорта и многое другое. Сегодня перед энергетической отраслью стоят новые задачи, связанные с реализацией масштабных проектов, активного социального строительства.
В этот праздничный день примите слова признательности за ваш труд. Желаю всем энергетикам Нижегородской области крепкого здоровья, счастья, благополучия и праздничного настроения, а также безаварийной работы и эффективной деятельности на благо наших земляков!" – отмечается в заключительной части поздравления.

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