Наталья Назарова поздравила энергетиков Нижегородской области с профессиональным праздником Общество

Депутат Государственной Думы ФС РФ Наталья Назарова поздравила работников и ветеранов энергетического комплекса Нижегородской области с Днем энергетика. Текст поздравления распространила пресс-службе депутата.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Говорят, что "работа энергетиков всегда под высоким напряжением". И не только в прямом, но и в переносном смысле слова: от точности и безошибочности ваших действий зависит очень много. Энергетическая отрасль - одна из базовых отраслей экономики. От ее эффективной работы зависит успешная деятельность предприятий, агропромышленного комплекса, жилищно-коммунальных хозяйств, транспорта и многое другое. Сегодня перед энергетической отраслью стоят новые задачи, связанные с реализацией масштабных проектов, активного социального строительства.

В этот праздничный день примите слова признательности за ваш труд. Желаю всем энергетикам Нижегородской области крепкого здоровья, счастья, благополучия и праздничного настроения, а также безаварийной работы и эффективной деятельности на благо наших земляков!" – отмечается в заключительной части поздравления.