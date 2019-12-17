Где найти работу в Берлине?

Многие мечтают и стремятся попасть на работу в Германию. Все потому что это одна из самых богатых стран в Европе. Работая здесь можно получить вид на жительство. Согласно статистике работающих граждан Украины в Германии порядка 200 000 человек. Но не все из них работают легально. Право на официальное трудоустройство дает рабочая виза. Об этом знают далеко не все. Да и о том как найти работу в Берлине и других городах Германии известно немногим.

Где искать работу?

Есть пара проверенных способов поиска работы. Например, агентства по трудоустройству. Этот вариант плох тем, что много попадается мошенников, которые только и хотят нажиться на вас. Многие не дают достоверных данных, и вы просто едите в «никуда». Другой способ – посетить сайт https://layboard.com/ и заняться поиском самостоятельно. Здесь каждый день выкладывают сотни вакансий с разной зарплатой и условиями труда. Есть даже такие работодатели, которые предоставляют жилье и питание. Что для иностранных граждан только идет в плюс.

Если вы не знаете немецкий язык, то это тоже не беда. Есть вакансии специально для вас с пометкой «без языка». Также студенты могут найти тут работу на лето, а желающие переехать могут поискать постоянное место. Особенно надо ловить объявления с пометкой «горячее». Это срочные вакансии, которые предприятиям закрыть нужно срочно. Они могут именно по этой причине предлагать более выгодные условия работы. Открыв объявление, вы можете увидеть рейтинг компании, отзывы сотрудников и вопросы от пользователей. Таким образом риск нарваться на мошенников ниже.

Что нужно для трудоустройства?

В первую очередь конечно нужна виза именно рабочая. По туристической и студенческой работать нельзя. Это грозит сразу депортацией. После чего вы не сможете въезжать в страну пару лет. Лучше если вы владеете языком. Так работу будет найти проще. Должности со знанием языка оплачиваются выше. Из документов вам понадобится:

Паспорт.

Трудовая книжка.

Дипломы об образовании.

Несколько фотографий.

Рекомендации от работодателей.

Высокий шанс получить рабочую визу у тех, кто владеет языком и имеет высшее образование. Особенно Германия ощущает нехватку специалистов в сфере IT-технологий. Потому что граждане страны заняты на работах в промышленности и строительстве.

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