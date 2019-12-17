Сотрудник нижегородской автомойки подозревается в убийстве коллеги из-за количества вымытых машин Происшествия

Фото: Мария Солеева

Сотрудник нижегородской автомойки подозревается в убийстве коллеги из-за количества вымытых машин. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 20 декабря 2019 года, возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в ночное время 19 декабря в помещении автомойки на ул. Минеева Автозаводского района в ходе ссоры между работниками по поводу количества вымытых ими за смену автомобилей один сотрудник нанес ножевые ранения другому. В результате, 24-летний молодой человек скончался на месте.

Мужчина сам сообщил о совершенном им преступлении в правоохранительные органы. Вину в совершении убийства он признал. В ближайшее время в суде будет рассмотрено ходатайство следователя СК об избрании обвиняемому меры пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.