Особенности выдачи автозайма под ПТС

В жизни бывают разные ситуации, когда очень срочно нужны деньги. Автозайм предлагает быструю выдачу под разумный процент. К примеру, компания carzaem.ru выдает автозаймы под подобную ставку. При первом обращении практически все заявки одобряются менеджерами компании. Уже в течение получаса вы можете уехать с деньгами. Самое главное, что после оформления сделки автомобиль остается в вашем распоряжении.

Автозайм может получить не только физическое лицо, но и юридическое. Для подачи заявки вам потребуется паспорт, паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации транспортного средства. Базовые требования к заемщику – возраст 18 лет и старше, гражданство РФ и документы на владение автомобилем. При необходимости могут понадобиться другие документы.

Главное преимущество получения такого вида займов – сумма. Она может составлять большую часть от рыночной стоимости авто, все решается индивидуально. Сроки также могут быть разные. Все зависит от программы. При обращении менеджер вам предложит более выгодный тариф. Как и в любом другом кредите есть возможность досрочного погашения.

Практически во всех организациях процедура оформления кредита простая и не занимает много времени. Вы можете позвонить в организацию заранее и договориться о визите. Далее специалист центра оценивает стоимость автомобиля. После вам озвучат сумму, которую вы можете получить и условия выдачи. Если будете согласны, то следующим этапом будет составление договора и выдача денежных средств.

Получение автозайма – смелое решение. Но когда очень нужны деньги это может быть хорошим вариантом. Главное, что организация не изымает автомобиль, а только птс. Если машина – ваш заработок, то это хороший вариант. Единственный нюанс, что вы не сможете продать авто до того момента пока не погасите полностью займ. В ряде случаев не учитывают даже кредитную историю. Поэтому этот способ еще хорош для тех, у кого она была испорчена. Под залог можно оставлять не только машины, но и мотоциклы, спецтехнику и другой транспорт.

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