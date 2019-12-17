Публичная кадастровая карта онлайн

Чтобы получить информацию о земельном участке, раньше приходилось лично посещать кадастровую палату. Там по письменному запросу вам могли выдать кадастровый номер, адрес, координаты и другую информацию о земельном участке. Сегодня есть ресурс https://Roskarta.com, который выдает такую же информацию только в режиме онлайн.

Появилась такая карта в 2010 году. Создавалась она с целью быстрого поиска нужной информации. До того, как появился сервис людям приходилось лично посещать государственный орган, что накладывало определенные неудобства разным категориям граждан. Публичная кадастровая карта Нижнего Новгорода - это интернет-ресурс, который выглядит как онлайн-карта, созданный с целью получения информации о земельных участках.

Посетив данный сайт можно узнать следующую информацию:

Стоит ли выбранный участок на учете в кадастровом органе.

Можно узнать реального владельца участка.

Стоимость участка и его кадастровый номер.

Точные координаты и общие параметры, в том числе площадь.

Условия, при которых можно использовать участок.

Обслуживающий территориальный орган.

С момента создания, сервис постоянно обновлялся и совершенствовался. Но в любом случае это удобный способ своеобразного обращения к органам власти. Карта полностью открыта, что является безусловно плюсом. Данные может запросить любой человек. Интерфейс сайта очень понятный и доступный каждому пользователю.

На примере карты Нижнего Новгорода https://roskarta.com/map/nijegorodskaya-oblast можно увидеть как отображаются регионы. Карта имеет очень понятную структуру. Чтобы посмотреть интересующие данные достаточно в поисковой строке ввести адрес дома, земельного участка либо найти его на карте. Карта близка к привычным сервисам Яндекса, поэтому разобраться будет просто. Иногда эти данные помогают сделать правильный выбор при покупке жилья.

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