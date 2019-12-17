TerraCloud: особенности и основные услуги

Если посмотреть на статистику, то за последнее время технологии получили неплохой скачок вперед. Это связанно не только с появлением смартфонов и другой роботизированной техники, но и с другими инструментами, используемыми для исследования не только просторов Земли, но и космических далей. Кроме того, благодаря современным технологиям теперь можно заказать спутниковый снимок всего за несколько кликов.

Особенности компании

TerraCloud – коммерческий оператор услуг дистанционного зондирования Земли и геоинформационных сервисов на их основе. Работа сервиса нацелена на передаче информации об изменениях на Земле, тем самым помогая ученным решать некоторые глобальные проблемы. Основные цели ресурса:

Создание и усовершенствование новых геоинформационных продуктов и поставка их на русский и международный рынок.

Разработка успешного предприятия, работающего в сфере геоинформатики.

Развитие новых продуктов по разработке инновационных технологий обработки и анализа пространственных данных, а также их применению в разнообразных сферах жизни.

Кроме того, сервисы TerraCloud позволяют найти и проанализировать любую пространственную информацию на территории земного шара и за любой временной промежуток.

Благодаря использованию новых технологий, в результате можно получить точную информацию о каждом уголке Земли. Актуальность этих данных позволяет использовать их в различных отраслях. К примеру:

Упростит работу государственных служб.

Увеличит эффективность предпринимательской деятельности.

Поможет в суде отстаивать свои права, связанные с земельными спорами.

ТерраТех – это эффективные сервисы, позволяющие получать геоинформацию с разных источников. Использование этих серверов значительно улучшит многие сферы деятельности.

Каждый, кто захочет, сможет получить снимок высокого разрешения любого уголка земного шара. Готовое изображение появляется в специальном онлайн-окне. Минимальный объем заказа – от 1 км. кв.

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