Виниловый ламинат: особенности покрытия и его преимущества

Напольное покрытие играет важную роль в обустройстве собственного жилища. Чтобы пол прослужил продолжительный период, при этом не теряя свой привлекательный внешний вид, нужно с особой ответственностью подходить к выбору материала. виниловый ламинат купить - это отличная разновидность напольного покрытия, отличающаяся своими характеристиками и привлекательным внешним видом.
Особенности материала
Виниловый ламинат – это относительно молодой представитель напольного покрытия, который уже завоевал любовь многих покупателей. Представляет собой «гибрид» ламината и линолеума.
Сама конструкция изделия состоит из семи специальных слоев, куда входят:
Кроме того, у некоторых разновидностей присутствует еще один слой в виде клеевой поверхности. Чтобы увеличить прочность конструкции, верхнюю часть обрабатывают УФ-лучами.
Каждый слой выполняет свое определенное предназначение. К примеру, защитный слой из ПВХ используется для предотвращения механических повреждений, а также защищает от преждевременного истирания.
Преимущества напольного покрытия
Как и любой материал, виниловый ламинат имеет свои достоинства. К самым распространенным относят:
Виниловый ламинат – это оптимальный вариант напольного покрытия для тех, кто ценит внешнюю привлекательность и качественные технические характеристики.
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