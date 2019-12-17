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Виниловый ламинат: особенности покрытия и его преимущества

20 декабря 2019 13:01  [44]

Напольное покрытие играет важную роль в обустройстве собственного жилища. Чтобы пол прослужил продолжительный период, при этом не теряя свой привлекательный внешний вид, нужно с особой ответственностью подходить к выбору материала. виниловый ламинат купить - это отличная разновидность напольного покрытия, отличающаяся своими характеристиками и привлекательным внешним видом.

Особенности материала

Виниловый ламинат – это относительно молодой представитель напольного покрытия, который уже завоевал любовь многих покупателей. Представляет собой «гибрид» ламината и линолеума.

Сама конструкция изделия состоит из семи специальных слоев, куда входят:

  1. Полиуретановый слой.
  2. Прозрачный защитный, выполненный из ПВХ.
  3. Декоративный.
  4. Оптоволокно.
  5. Стеклохолст.
  6. ПВХ основа.
  7. Теплоизолирующая подложка.

Кроме того, у некоторых разновидностей присутствует еще один слой в виде клеевой поверхности. Чтобы увеличить прочность конструкции, верхнюю часть обрабатывают УФ-лучами.

Каждый слой выполняет свое определенное предназначение. К примеру, защитный слой из ПВХ используется для предотвращения механических повреждений, а также защищает от преждевременного истирания.

Преимущества напольного покрытия

Как и любой материал, виниловый ламинат имеет свои достоинства. К самым распространенным относят:

  • Износостойкость. Благодаря использованию прочных слоев и дополнительной обработке, весь виниловый ламинат устойчив к механическим повреждениям и УФ лучам. Эти свойства позволяют использовать материал 10-20 лет, без потери внешней привлекательности. Чтобы обеспечить длительный срок службы, желательно обеспечить покрытию правильный монтаж и уход.
  • Разнообразие дизайнов. В ассортиментах магазинов представлено огромное разнообразие винилового ламината, отличающегося между собой по внешнему декору. Это позволяет найти напольное покрытие, подходящее под определенный интерьер помещения.

Виниловый ламинат – это оптимальный вариант напольного покрытия для тех, кто ценит внешнюю привлекательность и качественные технические характеристики.

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