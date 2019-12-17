Керамзит: виды и свойства

Керамзит относится к строительным материалам, который по внешнему виду чем-то напоминает щебень или же гравий. Этот материал производится с помощью метода, который представлен получасовым обжигом глины. В это время воздействие температуры доходит до 1300 градусов. В конечном итоге выходит легкое и пористое строительное сырье, с овальной формой. Приобрести этот строительный материал можно на сайте Керамзит.ру
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Виды керамзита
1. Мелкий
Мелкий вид керамзита представляет собой побочный продукт, который получается во время обжига или же дробительных работ материала. Мелкий керамзит используется в качестве пористого наполнителя. Также он может быть заменой кварцевого песка в разных растворах, это позволяет увеличить показатель тепловой проводимости.
2. Средний
Такой вид керамзита уже относят к более востребованным материалам. На вид представляет собой форму зерен, размер достигает до 20 мм. Такой гравий образуется только в пирогенных печах. Такая разновидность керамзита отличается влагоустойчивыми и морозоустойчивыми свойствами, поэтому не сможет воспламениться во время пожара.
3. Крупный
Эта разновидность керамзита представлена в виде заполнителя разной формы, чае всего такой керамзит имеет угловатую форму. Размер уже может достигать четырех сантиметров. Щебенку в данном случае уже получают во время размельчения огромного куска массы из керамзита.
Область использования керамзита
Если керамзит имеет размер до 5 мм, то его чаще всего используют для внутренней отделки. Керамзит такого размера подойдет для заливки стяжек из цемента. С помощью такого раствора можно выровнять практически любую поверхность и дополнительно утеплить ее. Более крупный вариант керамзита применяется для укладки теплого пола по специально разработанным немецким технологиям.
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