Рекламные брошюры, их преимущества

Среди наиболее эффективных рекламных средств, по мнению опытных коммерсантов и маркетологов, выделяются брошюры. Помимо результативности в достижении цели, их еще одно неоспоримое преимущество – бюджетность. Яркая, красочная полиграфия, качественная бумага, оригинальное, креативное дизайнерское решение – все это способно сделать их вполне конкурентоспособными по отношению даже к буклетам или каталогам. Но при этом финансовые затраты – существенно меньше.

Изначально мнение о компании, ее солидности и выпускаемых изделиях формирует именно реклама. От ее качества напрямую зависит успех. Издания, выступающие в роли двигателя торговли, – это зачастую первое знакомство потребителя с фирмой и продуктом. Они должны быть яркими, эстетичными, привлекать внимание, вызывать желание взять в руки и ознакомится с содержанием. Только так можно достичь цели – заинтересовать в товаре и привести к следующему этапу – покупке. Поэтому, чтобы результат был положительным, лучше не полагаться на волю случая, а сразу обратиться к профессионалам и заказать рекламные брошюры например в компании Print Broker.

Преимущества брошюр

Основное предназначение – предоставление широкой аудитории потенциальных клиентов и партнеров необходимой информации, как в текстовом, так и в графическом формате. Таким способом доводятся сведения:

- о самой компании, ее деятельности и достоинствах;

- выгодных предложениях;

- спектре производимой продукции;

- диапазоне предоставляемых услуг;

- появлении новинок.

Совет! Предоставляя информацию в легком, лаконичном и ненавязчивом стиле, но оформляя ее ярко, с применением дизайнерских приемов, вы существенно расширите круг заинтересованных лиц.

Широкий диапазон технических возможностей!

Цифровая и офсетная печать. Изготовление на листах любого формата – от А7 до А4. Ламинирование. Ультрафиолетовое лакирование и покрытие. Скругление углов. Различные типы крепления. Отрывные или перфорированные по сгибу изделия. Параллельное, зигзагообразное фальцевание или крест-накрест. Печать на различных видах бумаги – силк, матовой или глянцевой. Постпечатная обработка.

Уникальный дизайн полиграфии, выделяющийся на общем фоне аналогичных изделий, высокое качество, обширное географическое покрытие (все регионы РФ) плюс лояльная ценовая политика – выгодно отличают брошюры данной типографии от остальных на рынке.

Выгоды сотрудничества с Print Broker:

- продукция по цене производителя;

- заказ в онлайн-режиме, не выходя из офиса;

- бесплатная консультация;

- изготовление небольших партий и крупных тиражей;

- оперативность.

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