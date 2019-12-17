Рекламные брошюры, их преимущества

Среди наиболее эффективных рекламных средств, по мнению опытных коммерсантов и маркетологов, выделяются брошюры. Помимо результативности в достижении цели, их еще одно неоспоримое преимущество – бюджетность. Яркая, красочная полиграфия, качественная бумага, оригинальное, креативное дизайнерское решение – все это способно сделать их вполне конкурентоспособными по отношению даже к буклетам или каталогам. Но при этом финансовые затраты – существенно меньше.
Изначально мнение о компании, ее солидности и выпускаемых изделиях формирует именно реклама. От ее качества напрямую зависит успех. Издания, выступающие в роли двигателя торговли, – это зачастую первое знакомство потребителя с фирмой и продуктом. Они должны быть яркими, эстетичными, привлекать внимание, вызывать желание взять в руки и ознакомится с содержанием. Только так можно достичь цели – заинтересовать в товаре и привести к следующему этапу – покупке. Поэтому, чтобы результат был положительным, лучше не полагаться на волю случая, а сразу обратиться к профессионалам и заказать рекламные брошюры например в компании Print Broker.
Преимущества брошюр
Основное предназначение – предоставление широкой аудитории потенциальных клиентов и партнеров необходимой информации, как в текстовом, так и в графическом формате. Таким способом доводятся сведения:
- о самой компании, ее деятельности и достоинствах;
- выгодных предложениях;
- спектре производимой продукции;
- диапазоне предоставляемых услуг;
- появлении новинок.
Совет! Предоставляя информацию в легком, лаконичном и ненавязчивом стиле, но оформляя ее ярко, с применением дизайнерских приемов, вы существенно расширите круг заинтересованных лиц.
Широкий диапазон технических возможностей!
Уникальный дизайн полиграфии, выделяющийся на общем фоне аналогичных изделий, высокое качество, обширное географическое покрытие (все регионы РФ) плюс лояльная ценовая политика – выгодно отличают брошюры данной типографии от остальных на рынке.
Выгоды сотрудничества с Print Broker:
- продукция по цене производителя;
- заказ в онлайн-режиме, не выходя из офиса;
- бесплатная консультация;
- изготовление небольших партий и крупных тиражей;
- оперативность.
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