"Т Плюс" вложила 50 млн рублей в автоматизацию и диспетчеризацию Кстовских тепловых сетей Экономика

Нижегородский филиал "Т Плюс" реализовал проект автоматизации и диспетчеризации Кстовских тепловых сетей. Высоко технологичное ИТ-оборудование повышает эффективность работы тепловых сетей и качество услуг теплоснабжения потребителей, пояснили в пресс-службе компании.

Проект реализован в рамках концессионного соглашения по управлению "Т Плюс" объектами теплоснабжения и горячего водоснабжения города Кстова и Кстовского района. Общая стоимость работ составила 50,9 млн рублей без НДС.

Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы состоялся 20 декабря. В церемонии, прошедшей в модернизированной диспетчерской КТС, приняли участие директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов, глава администрации Кстовского района Виталий Ковалев, технический директор – главный инженер КТС Александр Тихонов.

В рамках проекта в текущем году на трех котельных и восьми центральных тепловых пунктах в городе Кстово установлены автоматизированные системы управления, смонтированы диспетчерская тепловых сетей, узлы индикативного онлайн-учета теплоносителя (расходомеры, датчики температуры и давления, тепловычислители, каналы связи и системы передачи данных) на магистральных тепловых сетях, ЦТП, ИТП и в котельных – всего более 45 объектов учета в городе Кстово и Кстовском районе.

Перевод ЦТП и котельных в автоматический режим работы с управлением из диспетчерской позволит оптимизировать процессы выработки, распределения и потребления тепловой энергии, минимизировать потери и максимально быстро реагировать на любые отклонения от заданных значений параметров теплоносителя. Так, расход удельного топлива по котельным после завершения проекта снизится со 170 тонн условного топлива (т. у. т.)/Гкал до 155 т. у. т./Гкал.

"И администрация, и жители района получат от проекта большие плюсы. Мы – четкую, прозрачную историю по всем параметрам теплосетей, жители – ответы на возникающие вопросы и быстрое решение проблем с отоплением. Параметры системы будут меняться в зависимости от погоды, что также является очень важным для жителей" - рассказал глава администрации Кстовского района Виталий Ковалев. Он также отметил, что проект реализован в рамках концессии с добавлением средств компании "Т Плюс".

"Использование современного ИТ-оборудования повышает эффективность работы тепловых сетей и качество услуг теплоснабжения, которые мы предоставляем своим потребителям. Диспетчеризация позволит обеспечить максимально комфортные условия в домах горожан, а в случае возникновения повреждения на тепловых сетях – оперативно выявить точное место утечки и провести своевременно аварийно-восстановительные работы по ее устранению", – отметил директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.