Квалифицированная медпомощь должна быть доступна в любом уголке страны, - Наталья Назарова Общество

"Квалифицированная медицинская помощь должна быть доступна в любом уголке страны", - заявила депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Наталья Назарова по итогам пресс-конференции Президента с журналистами. Текст комментария распространила пресс-служба депутата.

Наталья Назарова отметила, что "человек, человеческая жизнь признаны самой важной ценностью на Земле, а здоровье – главным условием счастья". "Современная медицина – это сфера высоких технологий с мощным оборудованием, передовыми методами лечения и профилактики. Важно, чтобы квалифицированная медицинская помощь была доступна в любом уголке страны. И начинать нужно с оказания услуг первичного здравоохранения. Вчера Владимир Путин отметил, что дополнительно к уже направленным средствам на развитие первичного медицинского звена будет выделено 550 миллиардов рублей. Средства пойдут на закупку нового оборудования, транспорта, обновление основных фондов. Так, планируется привести в порядок 10 тысяч учреждений, закупить 37 тысяч транспортных средств, 10 тысяч единиц оборудования", - отметила депутат Госдумы РФ.

"По-прежнему остаются во главе угла социальные вопросы. Они проходят "красной нитью" в большинстве законодательных инициатив и проектов. В данный момент в Нижегородской области правительство региона совместно с депутатским корпусом всех уровней принимают все меры для того, чтобы у нас оказывались качественные медицинские услуги. За прошедшее десятилетие сформирована трехуровневая система здравоохранения, открыты межрайонные медицинские центры, реализуется проект «Бережливая поликлиника», строятся фельдшерско-акушерские пункты. Так, до конца этого года новый ФАП появится в селе Михеевка Ардатовского района, а в Павловской центральной районной больнице - первый в регионе центр первичной амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП)", - добавила парламентарий.

По ее словам, вопросы оснащения современным оборудованием и приведение в надлежащее состояние первичного звена здравоохранения соответствуют теме четкого исполнения национальных проектов. О чем также высказался Президент. "Каждая территория закреплена за конкретным депутатом. Во время своих рабочих визитов обязательным пунктом для посещения являются объекты, реализующиеся в рамках нацпроектов. Совместно с районными администрациями мы контролируем ход работ, а в случае обнаружения каких-то проблем оперативно реагируем на них и ищем возможное решение. Мы не можем допустить отставание от графика или некачественную работу. Национальные проекты – это наша общая ответственность", - подчеркнула Наталья Назарова.