Нижегородская область освоила 100% средств по нацпроекту "Цифровая экономика" Общество

Нижегородская область освоила 100% средств на нацпроект "Цифровая экономика". Об этом сообщил заместитель главы региона Игорь Носов в ходе заседания правительства 20 декабря 2019 года.

По его словам, общая сумма исполненных ассигнований составила 380,1 млн рублей (364,7 млн рублей из федерального бюджета и 15,4 млн рублей – из областного). Средства были доведены до региона в IV квартале 2019 года.

"В 195 школах в рамках проекта "Информационная инфраструктура" запланировано создание и модернизация локальных вычислительных сетей, структурированных кабельных систем, систем видеонаблюдения, обеспечение источниками бесперебойного питания помещений аппаратных центров. 75 из них – школы областного центра. Проведена закупка оборудования для реализации перечисленных мероприятий, ведется их поставка. Непосредственная установка оборудования в 195 школах пройдет в 2020 году", - рассказал Игорь Носов.

В рамках проекта "Кадры для цифровой экономики" ГБУ ДО "Центр молодежных инженерных и научных компетенций "Кванториум" и лицей № 180 получили гранты из федерального бюджета на тематические смены в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий (сумма грантов составила: "Кванториум" - 3,9 млн рублей и 79,6 тысяч рублей из федерального и регионального бюджетов соответственно, лицей №180 – 2,8 млн рублей и 116,3 тысяч рублей).

Кроме того, в этом году за счет средств федерального бюджета к высокоскоростному интернету были подключены 288 социально-значимых объекта в регионе, в числе которых 107 школ, 79 ФАПов, 20 пожарных частей. В течение 2020 года планируется подключить еще 354 объектов. Подключение проведено ПАО "Ростелеком", которое было признано победителем аукциона Минкомсвязи России.

"Нацпроект "Цифровая экономика" по сравнению с другими сравнительно в незначительной степени задействует региональные органы исполнительной власти. Работу нижегородского правительства, безусловно, хотелось бы признать надлежащей. Здесь никаких вопросов и замечаний от федеральных коллег не поступало, никаких срывов сроков не было", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что Глеб Никитин входит в состав Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Глава региона неоднократно подчеркивал, что для Нижегородской области развитие цифровой экономики (в том числе — в рамках реализации одноименного нацпроекта) является абсолютным приоритетом.