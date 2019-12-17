Двух редких сиамских крокодилов изъяли из багажа в нижегородском аэропорту

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Двух редких сиамских крокодилов изъяли из багажа пассажирки в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.
В пресс-службе уточнили, что речь идет о чучелах крокодилов. Этот вид рептилий - крокодил сиамский (Crocodylus siamensis) - относится к исчезающим. Женщина, которая привезла крокодилов в Нижний Новгород, прибыла авиарейсом из города Нячанг.
Перемещение рептилий через таможенную границу Евразийского экономического союза осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
Из-за отсутствия у жительницы Нижнего Новгорода разрешительных документов на ввоз чучел, их отправили на экспертизу для выяснения видовой принадлежности и отнесения к перечню видов животных и растений, подпадающих под действие Конвенции.
Специалисты подтвердили, что крокодилы, из которых изготовлены чучела, являются редкими видами животных, поэтому в отношении владелицы возбуждены административные дела, предусматривающие штрафные санкции с конфискацией предмета правонарушения.
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