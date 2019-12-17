Главы муниципалитетов Нижегородской области отчитались о качестве уборки улиц Общество

Главы муниципалитетов Нижегородской области отчитались министерству энергетики и ЖКХ региона о качестве уборки дорог, тротуаров и дворовых территорий населенных пунктов от снега и наледи. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Руководители районов и городских округов представили информацию по работе дорожных служб и домоуправляющих компаний.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил руководству муниципалитетов усилить контроль за качеством уборки улиц.

"Поскольку системно выстроить эту работу некоторые главы не могут, то необходимо контролировать все в ручном режиме. Всем главам муниципалитетов в ближайшие сутки стоит своими ногами и без коньков пройтись по территориям, оценить качество уборки. Я жду отчет от каждого из глав по результатам личной проверки. Мы же сравним эти данные с поступающими от граждан сигналами. Такие инспекции должны стать регулярными. Главам тех муниципалитетов, где люди не могут безопасно передвигаться по улице, должно быть стыдно!" - сказал Глеб Никитин.

Министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков озвучил итоги проверок.

"Техникой, материальными и человеческими ресурсами для уборки снега и наледи муниципалитеты обеспечены полностью. Техники не хватает только у нерадивых хозяев. Главное, чтобы было желание. По поручению губернатора мы проинспектировали практически все районы. Не везде есть технологическая карта уборки улиц, очень много вопросов к чистоте тротуаров, остановочных павильонов, придомовых территорий как в Нижнем Новгороде, так и во всех населенных пунктах области. Все эти недоработки будут устраняться", - сказал Андрей Чертков.

Министр энергетики и ЖКХ напомнил, что жалобы на плохую уборку улиц и дворов можно направлять в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС), ГЖИ, административно-техническую инспекцию, а также в администрации муниципалитетов, где обязаны в кратчайшие сроки устранить проблему.