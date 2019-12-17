Глеб Никитин предложил устраивать голосование за выбор муниципальных дорог для ремонта Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области предложил устраивать голосование за выбор муниципальных дорог для ремонта.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, такую информацию Глеб Никитин озвучил 20 декабря 2019 года на заседании правительства.

Сегодня на заседании заместители губернатора отчитались Глебу Никитину об исполнении национальных проектов в регионе в 2019 году.

"Важность нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" трудно переоценить. Благодаря экономии по итогам конкурсов и применению современных технологий объемы работ в этом году выросли, а стоимость ремонта одного километра дорог снизилась. Несмотря на хорошие показатели, достигнутые в этом году, в следующем предстоит сделать еще больше", - сказал Глеб Никитин.

Согласно паспорту регионального проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Нижегородской области в 2019 году был запланирован ремонт 745 км региональных и местных автодорог на 166 объектах. Ремонтные работы в регионе завершены. Отремонтировано 763 км на 173-х объектах. Общую протяженность отремонтированных участков удалось увеличить на 18 км за счет сложившейся экономии по результатам конкурсных процедур.

В настоящее время завершается работа по подготовке ремонтной кампании 2020 года. На следующий год запланировано 183 объекта ремонта общей протяженностью 807 км, что на 160 км больше, чем в 2019 году. Все региональные контракты на ремонт дорог уже заключены, также завершено контрактование в Дзержинске. В Нижнем Новгороде проведены торги, до конца года планируется заключить пять муниципальных контрактов.

"Считаю, что работы по нацпроекту необходимо дополнять программами по ремонту муниципальных дорог. Для жителей не имеет значения, по какой дороге они едут – по муниципальной или региональной. И наша задача здесь – поддержать местную власть с помощью областных программ. Необходимо предусмотреть помощь муниципалитетам и в подготовке проектной документации для строительства дорог. При этом выбор дорог для ремонта и строительства внутри муниципалитета считаю необходимым определять с учетом мнения жителей, проводя голосование", - сказал Глеб Никитин.

Что касается национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", то его реализация в Нижегородской области в 2019 года оценена как надлежащая.