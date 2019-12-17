Минздрав, Роспотребнадзор и МВД поддержали позицию "ЕР" по запрету продажи снюсов несовершеннолетним Общество

Минздрав, Роспотребнадзор и МВД на сегодняшнем заседании комитета СФ по соцполитике поддержали позицию "Единой России" об абсолютном запрете продажи никотиносодержащих смесей несовершеннолетним наравне с жевательным и сосательным табаком. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Соответствующие поправки будут доработаны ко второму чтению законопроекта в части ограничения продажи и распространения прочей никотинсодержащей продукции. О необходимости ввести регулирование продажи никотиносодержащих жевательных смесей или вариант их запрета во время приема граждан 3 декабря заявил председатель "Единой России", премьер-министр Дмитрий Медведев.

"На наш взгляд, представлялось бы целесообразным приравнять в плане регулирования никотиносодержащие смеси к тем видам жевательного и сосательного табака, которые уже урегулированы в антитабачном законе. Таким образом мы решим проблему со свободной продажей этих веществ для несовершеннолетних", - сказал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Как сообщил начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Андрей Храпов, только за вчерашний день поступило 12 заявлений от граждан с просьбой спасти детей. "До вчерашнего вечера эта продукция не относилась ни к какому виду. Вчера вечером Анна Юрьевна (Попова - глава Роспотребнадзора) подписала письмо считать эти вещества пищевой продукцией. И только со вчерашнего вечера эта продукция подпадает под какие-то ограничения. Полиция не могла ничего делать, потому что это была нерегулируемая продукция", - добавил Храпов.

Член генсовета партии, первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский уверен, что, в первую очередь, в решении этого вопроса необходимо сделать упор на категорический запрет продажи никотиносодержащих смесей наравне с жевательным, сосательным табаком несовершеннолетним. "Соответствующие поправки будут доработаны ко второму чтению законопроекта. Кроме того, необходимо запретить продажи через интернет. Также целесообразно наделить профильные органы власти возможностью досудебной блокировки сайтов, где ведётся продажа этих изделий - такая практика уже есть", - сказал он.

По мнению Боярского, "так называемые конфеты, леденцы, мармелад и прочие вариации никотиносодержащей продукции, замаскированной под пищевые аналоги нужно нормой запретить, как класс".

"Внешне привлекательные баночки, в которые упакован снюс и его аналоги, должны быть точно так же промаркированы, как и табак. При этом нужно осторожно подойти к этому вопросу, учитывая то, что некоторые продукты, например, никотиновые пластыри и жвачки, которые продаются в аптеках, не должны подпасть под запрет", - заключил парламентарий.

Напомним, 19 декабря депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли законопроект, который с 1 января 2020 года запрещает на территории региона продажу бестабачной продукции, содержащей никотин. "Также мы решили обратиться и к нашим коллегам в Государственной думе поддержать нас и запретить распространять опасные смеси среди детей, так как в данный момент законодательством РФ не урегулирована сфера, связанная с оборотом сосательных и жевательных смесей, не являющимися табачными изделиями, но содержащими никотин. Обеспокоенность вызывается то, что данные смеси находятся в свободной продаже и могут распространяться самими детьми в стенах школ, колледжей и техникумов", - сказала заместитель председателя Законодательного собрания, руководитель фракции "Единой России" Ольга Щетинина.