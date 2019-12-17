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Культура и отдых

Гала-концерт всероссийского фестиваля музыкантов-народников "Мастерство" состоится в Нижнем Новгороде 22 декабря

21 декабря 2019 11:55  [82] Культура и отдых

Гала-концерт и награждение победителей Всероссийского фестиваля-конкурса исполнителей на народных и национальных инструментах "Мастерство" состоится  в Нижегородской государственной филармонии имени Мстислава Ростроповича 22 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В конкурсе принимают участие солисты, ансамбли и оркестры русских народных и национальных инструментов из Чувашии, Башкирии, Марий Эл, Карелии, Самары, Москвы, Костромы, Мордовии, Владимира, Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Заявлено более 800 участников.

На гала-концерте участниками будут представлены композиции, исполненные на народных и национальных инструментах, таких как курай, гусли, гитара, ложки, гармошка, домбра, баян, кантели.

В гала-концерте также примут участие Государственный Нижегородский русский народный оркестр и Нижегородский муниципальный ансамбль народной песни  "Любава".

Начало мероприятия – 18:00.

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