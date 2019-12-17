Последние новости рубрики Общество
21 декабря 2019 10:40  [77] Вечный огонь может появиться на площади Славы в Нижнем Новгороде
21 декабря 2019 09:10  [109] Вторая очередь благоустройства Гребного канала в Нижнем Новгороде отменяется
21 декабря 2019 06:00  [187] Как выбрать вкусную красную икру? Советы Роскачества
20 декабря 2019 18:10  [474] Нижегородский совет по земельным отношениям одобрил 20 заявок для реализации инвестиционных проектов
20 декабря 2019 18:05  [148] Минздрав, Роспотребнадзор и МВД поддержали позицию "ЕР" по запрету продажи снюсов несовершеннолетним
20 декабря 2019 17:28  [390] Глеб Никитин предложил устраивать голосование за выбор муниципальных дорог для ремонта
20 декабря 2019 17:22  [171] "Нацпроекты уже улучшают качество жизни в городах и селах", - Глеб Никитин
20 декабря 2019 17:21  [192] Двух редких сиамских крокодилов изъяли из багажа в нижегородском аэропорту
20 декабря 2019 17:19  [215] Детский сад и школу построят рядом с пос. Новинки
20 декабря 2019 16:55  [157] Главы муниципалитетов Нижегородской области отчитались о качестве уборки улиц
Общество

Вечный огонь может появиться на площади Славы в Нижнем Новгороде

21 декабря 2019 10:40  [77] Общество

Фото: с сайта google.map

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Вечный огонь может появиться на площади Славы в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Сормовского района.

Установить монумент предложило некоммерческое партнерство "Единое Сормово". В настоящее время инициатива прорабатывается.

"В годы войны сормовичами выпущено более 13 тысяч танков и три миллиона снарядов для "Катюш". Из 53 подводных лодок, построенных в годы войны, 26 - сормовские. Тысячи сормовичей погибли в сражениях и не вернулись с фронта, а 29 жителей Сормовского района стали Героями Советского Союза. Несмотря на это, в Сормовском районе до сих пор отсутствует классический символ памяти - Вечный огонь", - отметили в администрации.

Вечный огонь будет дополнять мемориальный комплекс "Танки "Борец за свободу товарищ Ленин" и Т-34", у которого в течение уже нескольких десятилетий в Сормове начинается празднование Дня Победы.

Планируется, что установка Вечного огня будет произведена силами некоммерческого партнерства, далее - имущество перейдет в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph