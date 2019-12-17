Вечный огонь может появиться на площади Славы в Нижнем Новгороде Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Вечный огонь может появиться на площади Славы в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Сормовского района.

Установить монумент предложило некоммерческое партнерство "Единое Сормово". В настоящее время инициатива прорабатывается.

"В годы войны сормовичами выпущено более 13 тысяч танков и три миллиона снарядов для "Катюш". Из 53 подводных лодок, построенных в годы войны, 26 - сормовские. Тысячи сормовичей погибли в сражениях и не вернулись с фронта, а 29 жителей Сормовского района стали Героями Советского Союза. Несмотря на это, в Сормовском районе до сих пор отсутствует классический символ памяти - Вечный огонь", - отметили в администрации.

Вечный огонь будет дополнять мемориальный комплекс "Танки "Борец за свободу товарищ Ленин" и Т-34", у которого в течение уже нескольких десятилетий в Сормове начинается празднование Дня Победы.

Планируется, что установка Вечного огня будет произведена силами некоммерческого партнерства, далее - имущество перейдет в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами.