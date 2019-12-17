Нижегородская делегация представила проект "Кванториум" в Сербии и Боснии и Герцеговине Общество

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Делегация Нижегородской области представила проект мобильного детского технопарка "Кванториум" в Сербии (автономный край Воеводина) и Боснии и Герцеговине (Республика Сербская) в период с 15 по 21 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Миниатюрная лаборатория "на колесах" представляет собой многофункциональный комплекс для проведения опытов, моделирования и конструирования. Мобильный "Кванториум" обучает детей программам инженерной направленности, а также осуществляет дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования технической направленности.

"Нижегородская область активно расширяет межрегиональное взаимодействие с автономным краем Воеводина (Сербия) и Республикой Сербской (Босния и Герцеговина): в течение 2019 года происходил взаимный обмен визитами представителей региональных органов власти и деловых кругов", ̶ сказала директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

В рамках торжественного открытия программы мероприятия 16 декабря 2019 г. в Министерстве образования, науки и технологического развития Республики Сербии состоялась встреча министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергея Злобина с заместителем министра по международному сотрудничеству и европейской интеграции Виктором Недовичем и заместителем министра высшего образования Бояном Тубичем.

"В рамках развития сотрудничества с регионами-партнерами Балканского полуострова особое внимание уделяется культурно-образовательной сфере. На сегодняшний день в Нижегородской области успешно реализуются многочисленные программы дополнительного детского образования, которые мы с гордостью представляем на мировом уровне", ̶ добавила Ольга Гусева.

По ее словам, презентация проекта мобильного технопарка "Кванториум" способствует продвижению идеи русско-сербского мира, сформирует мотивацию у еще большего числа сербских школьников и абитуриентов к поступлению на обучение в вузы Нижегородской области.

Мастер-классы в мобильных комплексах "Кванториум" будут также представлены в образовательных учреждениях Белграда, Нови-Сада, Румы, Шабаца, Баня-Луки и Алексинаца.

СПРАВКА:

В мае и сентябре 2018 года состоялось подписание Меморандума о намерениях сотрудничества между Нижегородской областью и автономным краем Воеводина, а также Соглашения между Правительством Нижегородской области и Правительством Республики Сербской об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

В целях реализации положений договорных документов в 2019 году проведено множество совместных мероприятий экономического и гуманитарного характера, в частности "Дни Нижегородской области" в Республике Сербской.