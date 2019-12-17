Последние новости рубрики Общество
21 декабря 2019 13:15  [24] Более 180 "Точек роста" планируется открыть в Нижегородской области
21 декабря 2019 13:06  [31] "Недопустимо зарабатывать на здоровье детей", - Глеб Никитин
21 декабря 2019 12:25  [99] Нижегородская делегация представила проект "Кванториум" в Сербии и Боснии и Герцеговине
21 декабря 2019 10:40  [115] Вечный огонь может появиться на площади Славы в Нижнем Новгороде
21 декабря 2019 09:10  [139] Вторая очередь благоустройства Гребного канала в Нижнем Новгороде отменяется
21 декабря 2019 06:00  [208] Как выбрать вкусную красную икру? Советы Роскачества
20 декабря 2019 18:10  [501] Нижегородский совет по земельным отношениям одобрил 20 заявок для реализации инвестиционных проектов
20 декабря 2019 18:05  [156] Минздрав, Роспотребнадзор и МВД поддержали позицию "ЕР" по запрету продажи снюсов несовершеннолетним
20 декабря 2019 17:28  [400] Глеб Никитин предложил устраивать голосование за выбор муниципальных дорог для ремонта
20 декабря 2019 17:22  [175] "Нацпроекты уже улучшают качество жизни в городах и селах", - Глеб Никитин
Общество

Нижегородская делегация представила проект "Кванториум" в Сербии и Боснии и Герцеговине

21 декабря 2019 12:25  [99] Общество

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Делегация Нижегородской области представила проект мобильного детского технопарка "Кванториум" в Сербии (автономный край Воеводина)  и Боснии и Герцеговине  (Республика Сербская) в период с 15 по 21 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Миниатюрная лаборатория "на колесах" представляет собой многофункциональный комплекс для проведения опытов, моделирования и конструирования.  Мобильный "Кванториум" обучает детей программам инженерной направленности, а также осуществляет дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования технической направленности.

"Нижегородская область активно расширяет межрегиональное взаимодействие с автономным краем Воеводина (Сербия) и Республикой Сербской (Босния и Герцеговина): в течение 2019 года происходил взаимный обмен визитами представителей региональных органов власти и деловых кругов",  ̶  сказала директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

В рамках торжественного открытия программы мероприятия  16 декабря 2019 г. в Министерстве образования, науки и технологического развития Республики Сербии состоялась встреча министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергея Злобина с заместителем министра по международному сотрудничеству и европейской интеграции Виктором Недовичем и заместителем министра высшего образования Бояном Тубичем.

"В рамках развития сотрудничества с регионами-партнерами Балканского полуострова особое внимание уделяется культурно-образовательной сфере. На сегодняшний день в Нижегородской области успешно реализуются многочисленные программы дополнительного детского образования, которые мы с гордостью представляем на мировом уровне",   ̶  добавила Ольга Гусева.

По ее словам, презентация проекта мобильного технопарка "Кванториум" способствует продвижению идеи русско-сербского мира, сформирует мотивацию у еще большего числа сербских школьников и абитуриентов к поступлению на обучение в вузы Нижегородской области.

Мастер-классы в мобильных комплексах "Кванториум" будут также представлены в образовательных учреждениях Белграда, Нови-Сада, Румы, Шабаца, Баня-Луки и Алексинаца.

СПРАВКА:

В мае и сентябре 2018 года состоялось подписание Меморандума о намерениях сотрудничества между Нижегородской областью и автономным краем Воеводина, а также Соглашения между Правительством Нижегородской области и Правительством Республики Сербской об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

В целях реализации положений договорных документов в 2019 году проведено множество совместных мероприятий экономического и гуманитарного характера, в частности "Дни Нижегородской области" в Республике Сербской.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph