Более 180 "Точек роста" планируется открыть в Нижегородской области Общество

Более 180 "Точек роста" планируется открыть в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

Он заявил об этом в ходе разговора с заместителем председателя правительства России Татьяной Голиковой и главой Минпросвещения России Ольгой Васильевой, которые приняли участие в торжественной церемонии запуска всех объектов национального проекта "Образование" в 85 субъектах Российской Федерации, а также посетили площадку финальных испытаний Международного конкурса детских инженерных команд "Кванториада–2019". Глеб Никитин вышел на связь из центра "Точка роста" в Краснослободской школе на Бору.

"Мы участвуем практически во всех мероприятиях нацпроекта "Образование". Особенно отрадно, что новый импульс получают наши сельские школы. Всего у нас будет 184 центра "Точка роста". В 2019 году уже открыто 46 таких точек и 9,5 тысяч детишек уже смогли получить доступ к новым технологиям образования ", - отметил глава региона.

"Это не только оборудование, но и новые подходы к образовательному процессу, предусматривающие подготовку преподавателей и педагогов, создание атмосферы творчества и сотрудничества. Ребята имеют возможность разрабатывать 3D-модели, создавать мультфильмы, задействованы в шахматных турнирах, запускают квадрокоптеры. Хотел поблагодарить тех, кто участвовал в разработке федерального проекта", - добавил Глеб Никитин.

В рамках мероприятия также состоялись прямые включения из Кемеровской, Челябинской и Томской областей. К трансляции присоединились все объекты, созданные в рамках нацпроекта "Образование".

СПРАВКА:

В рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" в 2019 году в общеобразовательных организациях Нижегородской области реализовано мероприятие "Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах", которое предполагает создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста".

Целями деятельности Центров являются:

- создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей;

- обновление содержания и совершенствование методов обучения предметов "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности".

Рекомендуется также использование инфраструктуры Центра во внеурочное время как общественного пространства для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.

Общая сумма проекта составила 72,8 тыс. рублей, из которых сумма, выделяемая федеральным бюджетом – 69,9 тыс. руб., региональным – 2,9 тыс. руб.