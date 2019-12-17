Минимущества по просьбам жителей освободило от недостроя участок на ул.Комсомольской в Нижнем Новгороде Общество

фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области по просьбам жителей освободило от недостроя земельный участок на ул.Комсомольской, рядом с д.33, в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, на этом месте планировался продуктовый магазин, но с 2010 года он так и не был построен. Участок не использовался, был огражден забором из профнастила. Нижегородцев не устраивал недострой рядом с их домами. Они обратились в минимущества, а представители министерства, чтобы решить проблему жителей – в суд. Суд встал на сторону министерства, обязав его освободить участок, однако тот в течение 2 лет этого не сделал. Министерство приняло решение самостоятельно освободить земельный участок.

"Это типичный пример того, как нам приходится работать с объектами, которые бросают застройщики. Причем бросают в таком виде, что они угрожают жизни людей. На территорию могли залезть и пораниться дети. Сейчас мы привели площадку в порядок, за счет бюджета снесли данный объект. Но средства за снос мы с компании ООО "Сура" обязательно взыщем", - подчеркнул министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Напомним также, что министерство имущественных и земельных отношений региона предлагает жителям Нижнего Новгорода направлять обращения по обследованию заброшенных социальных объектов недвижимости на адрес official@invest.kreml.nnov.ru.