Последние новости рубрики Общество
22 декабря 2019 10:06  [46] Минимущества по просьбам жителей освободило от недостроя участок на ул.Комсомольской в Нижнем Новгороде
22 декабря 2019 10:01  [50] Наталья Назарова поздравила энергетиков Нижегородской области с профессиональным праздником
21 декабря 2019 17:10  [179] Исполнение нацпроекта "Здравоохранение" в Нижегородской области в 2019 году оценено как надлежащее
21 декабря 2019 16:42  [191] Почти 36 тысяч семей получили поддержку в рамках нацпроекта "Демография" в Нижегородской области
21 декабря 2019 13:15  [357] Более 180 "Точек роста" планируется открыть в Нижегородской области
21 декабря 2019 13:06  [207] "Недопустимо зарабатывать на здоровье детей", - Глеб Никитин
21 декабря 2019 12:25  [234] Нижегородская делегация представила проект "Кванториум" в Сербии и Боснии и Герцеговине
21 декабря 2019 10:40  [299] Вечный огонь может появиться на площади Славы в Нижнем Новгороде
21 декабря 2019 09:10  [325] Вторая очередь благоустройства Гребного канала в Нижнем Новгороде отменяется
21 декабря 2019 06:00  [328] Как выбрать вкусную красную икру? Советы Роскачества
Общество

Минимущества по просьбам жителей освободило от недостроя участок на ул.Комсомольской в Нижнем Новгороде

22 декабря 2019 10:06  [46] Общество
фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области по просьбам жителей освободило от недостроя земельный участок на ул.Комсомольской, рядом с д.33, в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, на этом месте планировался продуктовый магазин, но с 2010 года он так и не был построен. Участок не использовался, был огражден забором из профнастила. Нижегородцев не устраивал недострой рядом с их домами. Они обратились в минимущества, а представители министерства, чтобы решить проблему жителей – в суд. Суд встал на сторону министерства, обязав его освободить участок, однако тот в течение 2 лет этого не сделал. Министерство приняло решение самостоятельно освободить земельный участок.

"Это типичный пример того, как нам приходится работать с объектами, которые бросают застройщики. Причем бросают в таком виде, что они угрожают жизни людей. На территорию могли залезть и пораниться дети. Сейчас мы привели площадку в порядок, за счет бюджета снесли данный объект. Но средства за снос мы с компании ООО "Сура" обязательно взыщем", - подчеркнул министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.   

Напомним также, что министерство имущественных и земельных отношений региона предлагает жителям Нижнего Новгорода направлять обращения по обследованию заброшенных социальных объектов недвижимости на адрес official@invest.kreml.nnov.ru.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph