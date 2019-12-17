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Бизнес

Нижегородская область вдвое перевыполнила ключевой показатель нацпроекта "Международная кооперация и экспорт"

22 декабря 2019 10:32  [26] Бизнес

Нижегородская область вдвое перевыполнила ключевой показатель нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По данным вице-губернатора Евгения Люлина, которые он озвучил на итоговом заседании облправительства 20 декабря под председательством главы региона Глеба Никитина, доля малого и среднего бизнеса, поставляющего продукцию на внешние рынки, выросла на 22%. В общей сложности в регионе насчитывается порядка 1,3 тыс. предприятий-экспортеров.

Замгубернатора добавил, что в этом году в рамках нацпроекта регион принял участие в поддержке корпоративных программ повышения конкурентоспособности, которые обеспечивают льготное кредитование экспортерам по сниженной ставке на 4,5 процентных пункта. В федеральный перечень корпоративных программ вошла 31 заявка от 28 нижегородских предприятий.

"По количеству одобренных заявок, и по количеству средств, которые заявлены и получили предварительное одобрение, мы разделили с Москвой 4 место по России. Объем поддерживаемых инвестиций составил свыше 74,5 млрд рублей", - заявил Евгений Люлин.

Вице-губернатор добавил, что Нижегородская область стала первым регионом в стране, где в 2018 году в рамках пилотного проекта Российского экспортного центра был внедрён механизм экспортной акселерации – это сопровождение экспортеров на всех этапах выхода на новые зарубежные рынки. На данный момент в программе принимают участие 56 нижегородских предприятий - это 2-й результат в стране после Москвы.

"11 компаний по итогам акселерации уже заключили экспортные контракты на поставку пробных партий товаров", - пояснил Евгений Люлин.

Напомним, в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с $4 млрд в 2018 году до не менее чем $5,2 млрд.

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