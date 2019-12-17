Более 100 общественных пространств благоустроят в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2020 году Общество

Более 100 общественных пространств благоустроят в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, такие данные представили главе региона Глебу Никитину в отчёте о реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда"

Так, на 2019 год было запланировано благоустроить 100 общественных пространств и 382 дворовые территории региона. На эти цели из федерального, областного и муниципального бюджетов направлено больше 1,5 млрд рублей. Из них 1,1 млрд рублей из средств федерального бюджета, 247,4 млн рублей – из областного бюджета и 153,9 млн рублей – деньги местных бюджетов.

Отмечается, что к данному моменту из 100 пространств полностью готовы 98. Работы на оставшихся двух планируется завершить на этой неделе. Также полностью завершено благоустройство 382 дворов. Изначально планировалось благоустроить 348 дворовых территорий, но за счёт экономии средств удалось увеличить их количество.

"Самым ярким и впечатляющим получилось "Формирование комфортной городской среды" и реализация проектов в рамках конкурса благоустройства в малых городах и исторических поселениях. Это очень масштабные проекты, которые качественно меняют города и меняют пространства вокруг", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Также Глеб Никитин дал положительную оценку результатам рейтингового голосования за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2020 году.

"Отличные результаты по перевыполнению, причем на новом уровне легитимности, показателей вовлеченности жителей в голосование по этому проекту. Больше 223 тыс. человек отдали свои голоса на сайте "Голос.За". Процесс идентификации голосов был очень точным", - добавил Глеб Никитин.

В планах на 2020 год преобразить в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в регионе не менее 107 общественных территорий.

Напомним, в Нижегородской области с 10 по 31 октября 2019 года прошло открытое рейтинговое голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2020 году. Оно проходило в 18 городах Нижегородской области с численностью населения свыше 20 тыс. человек. В перечень вошло 163 объекта, 84 из них находятся в Нижнем Новгороде, 79 – в Нижегородской области.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента Российской Федерации Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.