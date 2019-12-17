Более 320 тыс. нижегородцев прошли профосмотры в рамках нацпроекта "Демография" Общество

Более чем 320 тыс. человек из числа граждан старше трудоспособного возраста прошли профилактические медицинские осмотры, включая диспансеризацию. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В частности, 20 декабря на заседании правительства области такие данные озвучил заместитель главы региона Андрей Гнеушев, докладывая о реализации национальных проектов стало известно, что в рамках реализации регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография"

Кроме того, по его словам, более 3,5 тыс. пожилых нижегородцев из группы риска были вакцинированы против пневмококковой инфекции.

Согласно информации, сотрудники социальной защиты в рамках подворовых обходов посетили более 190 тыс. человек. Кроме того, были сформированы дополнительные "мобильные бригады" для оказания социальной помощи лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, а также доставки их в медицинские организации для прохождения профилактических осмотров и диспансеризации.

Также при содействии управления по труду и занятости населения Нижегородской области в рамках проекта проведено обучение 2,596 тыс. граждан предпенсионного возраста, что более чем в два раза превышает установленный показатель.

Напомним, 20 декабря 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание правительства региона. Центральной темой заседания стало обсуждение вопросов реализации национальных проектов в Нижегородской области. Как отметил губернатор, по состоянию на декабрь 2019 года регион заявился на участие во всех тринадцати национальных проектах.

"Всего на их реализацию нацпроектов в 2019 – 2021 годах предусмотрено 96,5 млрд рублей. На текущий год – более 27,5 млрд. Из них почти 18 млрд - средства федерального бюджета. Речь идёт об очень серьёзных деньгах и не менее серьёзной ответственности по их эффективному использованию. Сейчас наша самая главная задача, чтобы выделенные деньги – все, до последнего рубля, - реально улучшили качество жизни в городах, городских округах, районах. Непозволительно забывать, что нацпроекты – это конкретные возможности для территорий, а за каждой цифрой в отчётах стоят конкретные люди", - сказал губернатор.