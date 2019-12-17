Хоккеисты подрались на матче "Куньлунь" и "Торпедо" 21 декабря Спорт

Фото с сайта ХК Торпедо

Хоккеисты подрались на матче "Куньлунь" и "Торпедо". Об этом сообщается на сайте нижегородской хоккейной команды.

Согласно информации, игра прошла в Пекине 21 декабря и завершилась со счётом 2:7 (2:1, 0:4, 2:0)

Отмечается, что в ходе игры хозяева сбивались на потасовку и устроили массовую драку, в результате чего на скамейке штрафников оказались пятеро игроков "драконов" и четверо торпедовцев, а матч пришлось приостановить.

Следующий матч "Торпедо" пройдёт 23 декабря с "Адмиралом" во Владивостоке.