Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области
Массовое ДТП в Борском районе: погиб четырёхлетний малыш, восемь человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, столкновение четырёх транспортных средств произошло 22 декабря на 26 км трассы от Бора к деревне Валки.
По предварительным данным, автомобиль Lexus врезался в "ГАЗель" и его откинуло на встречу, где он столкнулся с Hyundai. В свою очередь с "ГАЗелью" также столкнулся Ford Transit.
По имеющейся к настоящему времени информации, в результате аварии пострадали девять человек: среди них четырёхлетний пассажир Hyundai, который скончался на месте. Остальные раненые доставлены в центральную районную больницу.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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