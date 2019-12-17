Последние новости рубрики Происшествия
22 декабря 2019 18:54  [380] Массовое ДТП в Борском районе: погиб четырёхлетний малыш, восемь человек пострадали
22 декабря 2019 17:19  [147] Останки женского тела будут искать в Балахне
22 декабря 2019 14:08  [147] Массовое ДТП произошло на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде утром 22 декабря
20 декабря 2019 14:11  [529] Пакеты с человеческими останками обнаружены в балахнинском лесу
20 декабря 2019 12:33  [453] Сотрудник нижегородской автомойки подозревается в убийстве коллеги из-за количества вымытых машин
19 декабря 2019 16:25  [1105] Женщину дважды сбили на дороге в Выксе
19 декабря 2019 16:00  [521] Подросток пропал в Нижнем Новгороде (найден живым)
19 декабря 2019 12:14  [447] Водитель насмерть сбил лежащего на проезжей части мужчину в Шарангском районе
19 декабря 2019 11:46  [774] ДТП на Канавинском мосту спровоцировало многокилометровую пробку 19 декабря
18 декабря 2019 17:33  [538] Женщина и ребенок отравились угарным газом в Нижнем Новгороде
Происшествия

Массовое ДТП в Борском районе: погиб четырёхлетний малыш, восемь человек пострадали

22 декабря 2019 18:54  [380] Происшествия
Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Массовое ДТП в Борском районе: погиб четырёхлетний малыш, восемь человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, столкновение четырёх транспортных средств произошло 22 декабря на 26 км трассы от Бора к деревне Валки.

По предварительным данным, автомобиль Lexus врезался в "ГАЗель" и его откинуло на встречу, где он столкнулся с Hyundai. В свою очередь с "ГАЗелью" также столкнулся Ford Transit.

По имеющейся к настоящему времени информации, в результате аварии пострадали девять человек: среди них четырёхлетний пассажир Hyundai, который скончался на месте. Остальные раненые доставлены в центральную районную больницу.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph