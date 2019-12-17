Массовое ДТП в Борском районе: погиб четырёхлетний малыш, восемь человек пострадали Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Массовое ДТП в Борском районе: погиб четырёхлетний малыш, восемь человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, столкновение четырёх транспортных средств произошло 22 декабря на 26 км трассы от Бора к деревне Валки.

По предварительным данным, автомобиль Lexus врезался в "ГАЗель" и его откинуло на встречу, где он столкнулся с Hyundai. В свою очередь с "ГАЗелью" также столкнулся Ford Transit.

По имеющейся к настоящему времени информации, в результате аварии пострадали девять человек: среди них четырёхлетний пассажир Hyundai, который скончался на месте. Остальные раненые доставлены в центральную районную больницу.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.