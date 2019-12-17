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Общество

Прокуратура требует лишить водительских прав 16 жителей Сормовского района

23 декабря 2019 09:15  [28] Общество

Прокуратура требует лишить водительских прав 16 жителей Сормовского района. Прокуратурой Сормовского района в суд направлены соответствующие иски.

Установлено, что 16 местных жителей состоят на диспансерном учете в медицинских учреждениях с диагнозом, запрещающим им управлять транспортными средствами. При этом, их работа связана с источником повышенной опасности,

В связи с этим прокурором в интересах неопределенного круга лиц в суд направлены административные исковые заявления о прекращении у нижегородцев действия права управления транспортными средствами.

Заявления находятся на рассмотрении.

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