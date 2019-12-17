Качество воды в Нижегородской области: пить или не пить?

Проблема неполного соответствия качества водопроводной воды в Нижегородской области нормам “СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода” стоит уже более 15 лет. В этом нет ничего удивительного, в Волгу сбрасывается свыше 40% загрязненных сточных вод со всей страны. Увеличение показателей загрязнения Волги, уменьшение полноводности притоков, высыхание озер, обнаружение в акватории Волги нефтяных пятен, износ сетей водоснабжения в некоторых районах до 95%. Все эти проблемы привели к тому, что еще в 2006 правительством области была утверждена целевая программа "Улучшение качества водоснабжения населения Нижегородской области».

Борьба за качество воды продолжается и сегодня. Область участвует в федеральных проектах "Оздоровление Волги" и «Чистая вода».

В рамках проектов к 2021 году обещают построить очистные сооружения в нескольких рабочих посёлках (Сява ,Вахтан и в городском округе Шахунья). Уже в 2019 году приступили к строительству и ремонту систем водоочистки в Семеновском, Борском, Ветлужском и Городецком районах.

Грамотно спроектированная система очистки воды делает водопроводную воду пригодной для питья и бытовой техники. От воды с повышенным содержанием железа, марганца, фтора, бактерий страдает здоровье человека. Повышенное содержание железа в питьевой воде может привести к развитию сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, возникновению аллергических реакций. Норма содержания железа в воде составляет 0,3 мг/л. В некоторых районах Нижегородской области, например в Борском, этот показатель превышен в 20-25 раз. Особенно страдает качество воды в период паводка.

В рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" также предусмотрены меры по уменьшению выбросов загрязненных вод в бассейн Волги. Это приведет к ужесточению контроля над сточными водами промышленных предприятий. Что потребует от заводов задуматься о тщательной фильтрации сточных вод перед сливом в реку.

Установка водоочистительных сооружений требует комплексного подхода. Работа начинается с проведения анализа исходной воды. Следующий этап – это проектирование и разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы. После утверждения проекта приступают к сборке очистительного блока. После сборки проводят монтаж и пуско-наладочные работы.

Эффективнее, когда весь комплекс работ проводит один исполнитель. При выборе подрядчика важно, чтобы он уже имел опыт реализации проектов водоподготовки для целых районов и разных отраслей производства.

Пример модернизации водоочистительных сооружений компанией «Гидрос» с. Никулино Московской области.

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