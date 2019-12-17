Строительство домов из СИП-панелей в Новокузнецке

На данный момент строительство домов из СИП панелей – одно из наиболее перспективных, технологичных и востребованных направлений строительной сферы. Компания предлагает дома из СИП панелей в Новокузнецке, которые соответствуют современным требованиям безопасности, практичности и функциональности. Специалисты компании предлагают комплекс услуг под ключ – от разработки проекта до отделочных работ дома, который выглядит стильно и эстетично.

Особенности строительства из СИП панелей

Благодаря применению новейших материалов и высокотехнологичному производству в Новокузнецкестроения возводятся по доступной стоимости и в сжатые сроки – всего за 2 месяца. Предлагаются как коттеджи повышенной комфортности, так и полноценные загородные дома эконом-класса. Такие здания рассчитаны на длительный срок эксплуатации, безвредны для окружающей среды, поскольку строятся исключительно из сертифицированных материалов, обеспечивают комфорт для проживания всей семьей.

СИП-панели подходят для строительства небольших построек, бань, одноэтажных домиков или коттеджей в несколько этажей. Достоинством такого строения выступает возможность выбрать проект в рамках любого бюджета. Коттедж или дача на 200 кв. м в Новокузнецке может стоить дешевле, чем аналогичный метраж из кирпича, но превосходить по эксплуатационным характеристикам. Процесс строительства разумно доверять профессионалам, которые предлагают быстрое возведение и использование высококачественных стройматериалов.

Еще один плюс СИП-панелей – возможность проведения работ на протяжении всего года, вне зависимости от сезона и погодных условий. Благодаря этому можно быстро заселиться, обустроить дом мебелью сразу после внутренней отделки. А небольшая масса конструкции снижает общую нагрузку, что позволяет не заливать массивный фундамент.

Преимущества канадской технологии

Причины заказать дома из СИП панелей в Новокузнецке:

поскольку в процессе производства стройматериала используются только OSB и пенополистирол, каркас легко собирается за 1-2 месяца в зависимости от площади;

материалы гипоаллергенны и безопасны для здоровья. Они не подвержены гниению и развитию плесени, в них не размножаются насекомые;

обеспечивается высокая теплоизоляция, даже в мороз в доме будет поддерживаться комфортная температура. SIP-панели выдержат любые условия: проливной дождь, палящее солнце, зимние холода;

по сравнению со стандартной технологией строительства монтаж выполняется в сжатые сроки. Каркасные дома строятся без усадки, а утепленные сип-панели обеспечивает сохранение тепла и сокращение расходов на отопление;

в результате получаются ровные поверхности, на которые можно легко наложить декоративную штукатурку и прочие отделочные материалы. Достигается экономия на фундаменте, а легкий каркас и простота сборки позволяют его возводить минимальной бригадой рабочих.

Такой дом в Новокузнецке станет отличным капиталовложением в долгосрочной перспективе, как и каркасный дом от компании ДомСтрой-НК (https://doma-nk.ru/stroitelstvo-karkasnyix-domov-pod-klyuch-v-novokuzneczke.html) семейным гнездом на 50 и более лет, где будут жить несколько поколений. Клиентам предлагаются лучшие энергоэффективные дома и недорогие конструкции, которые удовлетворят пожелания самых требовательных покупателей.

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