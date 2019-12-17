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Где купить мебель из массива древесины?

23 декабря 2019 11:17  [44]

Мастерская мебели Старинофф предлагает широкий ассортимент мебели из массива древесины. На сайте ее интернет-магазина https://starinoff.su/ можно узнать об этом более подробно. Компания имеет собственное производство. Она создает мебельную продукцию в классическом, фантазийном и прочих стилях.

Каталог

  • Стулья.
  • Столы.
  • Кровати.
  • Кухни.
  • Шкафы.
  • Тумбы и комоды.
  • Прихожие.
  • Мебель для кабинетов.

Деревянная мебель ручной работы является дорогостоящим приобретением. Однако по сравнению с аналогами из других материалов она обладает одним существенным достоинством. Высокие экологические качества являются существенным преимуществом, которого пожалуй нет у пластиковых, стеклянных, металлических, синтетических материалов, а также изделий из них.

На сайте можно приобрести деревянные столы из массива, а также стулья, кровати, шкафы и многое другое. Ассортимент включает разные виды и модели мебельной продукции из дерева. В каталоге представлены изделия в разных стилях и дизайнерских решениях. Это модерн, прованс, арт-деко, минимализм, классика. В магазине можно приобрести состаренную мебель и мебель под старину.

Преимущества

  • Проверенные на качество материалы. Для изготовления мебели компания использует только высококачественную древесину.
  • Производство мебельной продукции на заказ. Над созданием мебели трудятся опытные дизайнеры с практическими навыками проектирования таких конструкций. Они разрабатывают модели мебели разных конфигураций, типоразмеров, дизайнерских и стилевых решений.
  • Высокая квалификация сотрудников компании. Коллектив составлен из профессионалов в разных сферах производства деревянной мебели. Это позволяет не только создавать мебель высокого качества и эстетики, но предлагать клиентам высокий уровень сервисного обслуживания.
  • Продажа мебели от производителя. В интернет-магазине представлена мебельная продукция собственного производства компании. Это позволяет ей предлагать клиентам выгодные расценки и условия на заказ товаров.

Информацию о продукции и заказе мебели можно узнать у менеджера по телефону.

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