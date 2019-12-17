Бренды подшипников

Сегодня существует большое количество брендов подшипников. Эти изделия можно приобрести на сайте интернет-магазина «ЕВРО ПОДШИПНИК» evropodshipnikm.ru/. Наиболее популярными брендами подшипников считаются Asahi, CRAFT, FAG, INA, Koyo, NSK, NTN, SKF, Timken. Конечно, существуют и другие бренды. Однако о каждом из них нет возможности рассказать в рамках одной статьи.

Подшипники SNR

Внимание стоит остановить на продукции бренда SNR. Это отличный производитель подшипников. Он имеет более чем вековую историю существования. Первый завод во Франции был создан в начале двадцатого века в городе Анесси. Изначально компания называлась SRO. Она мало чем выделялась на фоне остальных французских производственных компаний. Все изменилось в 1946 году, когда ее выкупила компания Renault. Сегодня SNR является одним из известнейших брендов в европейской части континента.

Подшипники производятся в широком ассортименте. Есть варианты для ступиц, коробок передач, сцепления, редукторов. Одним из наиболее популярных товаров бренда являются подшипники для ступиц ASB. Владельцы автомобилей, на которых установлены такие подшипники, отмечают их долговечность и надежность в эксплуатации. Даже при появлении гула, свидетельствующего об их скором выходе из строя, машина способна проехать тысячу километров и более. Это позволяет иметь запас по времени, чтобы заменить подшипники в удобное время.

У производителя большой обхват европейского рынка подшипников. Многие автомобилестроительные концерны Европы выбирают изделия бренда для заводской установки на свои автомобили. Статистика говорит о том, что подшипники SNR есть на 8-ми из 10-ти легковых авто европейского производства.

Достоинства

В ассортименте подшипники всех поколений.

Выбор подшипников под разные ступицы.

Долгий срок эксплуатации.

Высокий уровень технологичности производства во Франции.

Недостатки

Сравнительно высокие расценки на продукцию.

На российском рынке имеется большое количество подделок подшипников SNR.

Бренд SNR популярен, а его продукция востребована. Однако существует еще много брендов подшипников высокого качества.

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