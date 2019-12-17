Краска для стен Flugger отличается повышенной прочностью и устойчивостью к истиранию.
В широком разнообразии датская компания Flugger предлагает краску для стеновых поверхностей. Материалы отличаются хорошими эстетическими свойствами и простотой покрытия. Краска для стен Flugger соответствует существующим Европейским стандартам. Материал проходит жесткую сертификацию, предусмотренную в странах Евросоюза, что подтверждается особой маркировкой: EcoLabel и Nordic Swan.
Кроме того краска для стен Flugger отличается устойчивостью к влаге. Если на такое покрытие попадают капельки воды, то оно не темнеет. Если такой эффект проявился, то материал является подделкой. Важным эксплуатационным качеством являются «дышащие свойства» покрытий. Кроме того краска для стен Flugger характеризуется цветоустойчивостю. Покрытия не выгорают под воздействием солнечных лучей в течение длительного временного периода.
Востребованными являются следующие виды красок от датского производителя:
Все материалы датской компании, предназначенные для окраски стен, отличаются экологичностью. Это значит, что они не опасны для рабочих во время проведения работ и не оказывают негативного влияния на людей, которые впоследствии будут находиться в помещениях.
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