Краска для стен Flugger

Краска для стен Flugger отличается повышенной прочностью и устойчивостью к истиранию.

В широком разнообразии датская компания Flugger предлагает краску для стеновых поверхностей. Материалы отличаются хорошими эстетическими свойствами и простотой покрытия. Краска для стен Flugger соответствует существующим Европейским стандартам. Материал проходит жесткую сертификацию, предусмотренную в странах Евросоюза, что подтверждается особой маркировкой: EcoLabel и Nordic Swan.

Кроме того краска для стен Flugger отличается устойчивостью к влаге. Если на такое покрытие попадают капельки воды, то оно не темнеет. Если такой эффект проявился, то материал является подделкой. Важным эксплуатационным качеством являются «дышащие свойства» покрытий. Кроме того краска для стен Flugger характеризуется цветоустойчивостю. Покрытия не выгорают под воздействием солнечных лучей в течение длительного временного периода.

Востребованными являются следующие виды красок от датского производителя:

Flugger Flutex 5S. Эта интерьерная краска для стен отличается наличием антибликового эффекта. Поэтому при ее использовании удается визуально расширить пространство помещения. Материал изготавливается на водной основе, поэтому характеризуется легкостью нанесения. Кроме того в отзывах отмечается хорошая адгезия и кроющая способность.

Flugger Flutex 10. Это матовый материал, который может использоваться не только для внутренней, но и для внешней отделки стен. Для краски данного вида характерными являются способности отталкивать грязь и пыль. Покрытие выдерживает воздействие влаги и перепадов температур без ухудшения внешнего вида.

Flugger Dekso 5. Данный материал отличается элегантной матовостью. Кроме того такие покрытия характеризуются великолепными моющими свойствами. Краску рекомендуется наносить на предварительно отгрунтованную поверхность.

Все материалы датской компании, предназначенные для окраски стен, отличаются экологичностью. Это значит, что они не опасны для рабочих во время проведения работ и не оказывают негативного влияния на людей, которые впоследствии будут находиться в помещениях.

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