Услуга заправки картриджей

Стоимость услуги обслуживания печатающей в технике в офисе можно снизить, воспользовавшись услугой заправки картриджей.

В последнее время услуга заправки картриджа с выездом мастера на место, которую можно заказать здесь pc-52.ru, является востребованной. Благодаря ей удается в значительной степени снизить затраты на обслуживание офисной печатающей техники. Это связано с тем, что стоимость новых картриджей очень высокая.

Но, как известно, тонер в принтере всегда заканчивается в самый неподходящий момент. Это приводит к тому, что неработающая печатающая техника тормозит весь рабочий процесс. Но далеко не всегда удается найти свободного сотрудника, который не загружен офисной работой, чтобы отвезти картридж на заправку в специализированную фирму. Намного удобнее и быстрее вызвать мастера в офис.

Кроме того очень важно, что специалист не только профессионально выполнит все работы по заправке картриджа, но и при необходимости проведет профилактическое обслуживание печатающего устройства. Ведь очень часто встречаются ситуации, когда качество печати ухудшается не из-за отсутствия тонера. Мастер выполнит диагностику устройства и отремонтирует устройство.



Для этого важно при заявке вызова мастера указать признаки и имеющиеся проблемы клиента. В этом случае специалист приедет с необходимым комплектом инструментов и расходными материалами. При этом мастер по указанному адресу прибывает в короткое время. Такая оперативность уменьшает потери, связанные с печатающей техникой.

Профессионал выполняет заправку картриджа тщательно и аккуратно. При этом всегда используется тонер, подходящий к конкретной модели принтера. Соблюдение правил, последовательности и технологии заправки позволяет продлить срок службы расходных материалов. Как правило, процедура заправки картриджа занимает не более 20 минут.

Заправить картридж лазерного принтера можно и самостоятельно, но для этого необходимы определенные навыки и знания. Кроме того нужно соблюдать правила техники безопасности, так как частицы тонера при засыпании в картридж могут попадать в воздух, что очень опасно для легочной системы. Также при нарушении технологии можно повредить картридж.

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