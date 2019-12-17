Школьное образование в Америке

Привлекательным фактором обучения в американских школах является использование прогрессивных и новаторских программ.

С каждым годом обучение в американских школах становится все более популярным среди иностранных учеников. О привлекательных особенностях такого образования можно найти информацию здесь http://smapse.ru/catalog/srednyaya-shkola-v-ssha-srednee-obrazovanie-v-amerike-dlya-detey-shkolnikov/.

Сегодня школьная система образования США считается одной из самых прогрессивных и новаторских. Обучение в американских школах основывается на принципах свободы и уважения личности. В школах практикуется индивидуальный подход к каждому ученику. Каждый учащийся имеет право на собственное мнение. В американских школах поощряется самовыражение, что позволяет раскрыть природные способности и таланты детей.

Кроме того привлекательным фактором для многих является отличная техническая оснащенность школьных учреждений. В классах устанавливаются современные компьютеры и беспроводной интернет, в каждой школе оборудованы спортивные площадки и имеются наполненные учебной литературой библиотеки.

Как правило, обязательными к изучению являются 4-5 предметов, остальные школьники могут выбирать самостоятельно. Это позволяет изучать дисциплины, которые соответствуют природным способностям. Одаренные ученики могут выбирать учебу в классах с программой повышенной сложности.

Высокий престиж частных американских школ в определенной степени можно считать своеобразным “пропуском” в лучшие высшие учебные заведения страны. Для школьников иностранцев предусмотрены поддерживающие курсы английского языка, занятия в которых проводятся квалифицированными специалистами. Благодаря им в короткое время преодолеть языковый барьер.

В американских школах работает множество спортивных секций, и постоянно проводятся различные соревнования. Это позволяет поддерживать в хорошем состоянии здоровье учеников и способствует разностороннему развитию.

Безусловно, понадобится время, чтобы привыкнуть к американской форме обучения. Специальная система зачетов позволяет оценить полученные знания. На базе результатов осуществляется перевод на следующую школьную ступень. Зачетные единицы начисляются за каждый предмет. Но для получения полного зачета и перевода необходимо набрать определенное количество единиц и порог этого значения устанавливает каждая школа.

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