Программа реновации в Москве

Проект реновации в Москве направлен на улучшение жилищных условий населения.

Программа реновации затрагивает различные районы столицы, где сохранились пятиэтажные дома постройки 1957 - 1965 годов. Благодаря ей в ближайшее время изменится городской облик, и, следовательно, повысится уровень жизни граждан. Разработанный проект реновации предусматривает возведение новостроек с применением последних технологий.

Реновация предусматривает снос построек, которые известны под названием «хрущевки». Такое малогабаритное жилье в свое время позволило решить жилищную проблему. Но время прошло, и срок его эксплуатации закончился. Многие «хрущевки» превратились в аварийные строения, капитальный ремонт которых является очень затратным мероприятием, а иногда и просто невозможным. В связи с этим правительством Москвы было принято решение снести старые дома и построить на их месте новые. Целесообразность этого была подтверждена техническими и экономическими расчетами.

Проект реновации предусматривает предоставление нового жилья людям, проживающим в старых домах в соответствии с определенными правилами. Прежде всего, новая квартира должна быть равноценной по площади и условиям имеющемуся жилью. В большинстве случаев жильцам домов, которые включены в перечень програмы реновации, предоставляется большее по площади жилье в новых домах. Кроме того жильцам предоставляется возможность доплатить за увеличение площади жилья, если оно отсутствует в программе. При этом для этого разрешается использовать средства материнского капитала. Если жилье приобреталось в кредит, то никаких изменений при получении жилья по программе реновации не будет.

Другим важным условием является получения жилья в близлежащем районе. Это позволяет не менять привычки, работ, школу, детский сад и пр. Для переселения предлагаются квартиры исключительно с чистовой отделкой. Но также очень удобно то, что рядом с домами, которые возводятся по программе реновации, обязательно продумывается вся необходимая инфраструктура. Это обеспечивает повышенную комфортность проживания в новых районах. Если квартира принадлежала коммерческой организации, то как вариант можно получить денежную выплату.

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