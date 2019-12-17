Особенности процедуры медкомиссии для водителей

Без собственного транспортного средства тяжело обойтись в повседневной жизни, особенно в большом городе. Чтобы начать ездить недостаточно просто купить автомобиль, еще и нужно получить водительское удостоверение. Пройти водительскую комиссию и узнать о ее особенностях можно на представленном ресурсе.
Особенности медкомиссии
Каждый водитель знает, что для получения водительского удостоверения обязательно нужно предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья. Это обязательный документ, без которого невозможна выдача ВУ.
Для получения этой справки необходимо пройти медкомиссию в государственной или частной клинике. Помимо этого, справку предоставляют при замене прав или во время получения новой категории.
Медкомиссию водитель обязан пройти в следующих случаях:
Отдельно стоит отметить прохождение медкомиссии для профессиональных водителей. Обычно такую комиссию проходят в некоторых случаях:
Во время осмотра у водителя проверяют давление и частоту пульса, признаки опьянения или наличие наркотических веществ, а также проводят проверку на наличие заболеваний, являющиеся противопоказанием к получению водительского удостоверения.
Это относится как к обычным водителям, так и к профессиональным. Разница в том, что данные вторых обязательно записывают в специальный журнал.
Какие документы нужно предоставить
Чтобы пройти медкомиссию, водителю нужно предоставить следующий пакет документов:
Подробнее о процедуре можно узнать на сайте «Литейный медицинский центр».
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