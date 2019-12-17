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Особенности процедуры медкомиссии для водителей

23 декабря 2019 11:45  [50]

Без собственного транспортного средства тяжело обойтись в повседневной жизни, особенно в большом городе. Чтобы начать ездить недостаточно просто купить автомобиль, еще и нужно получить водительское удостоверение. Пройти водительскую комиссию и узнать о ее особенностях можно на представленном ресурсе.

Особенности медкомиссии

Каждый водитель знает, что для получения водительского удостоверения обязательно нужно предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья. Это обязательный документ, без которого невозможна выдача ВУ.

Для получения этой справки необходимо пройти медкомиссию в государственной или частной клинике. Помимо этого, справку предоставляют при замене прав или во время получения новой категории.

Медкомиссию водитель обязан пройти в следующих случаях:

  • Для получения допуска к экзаменам в автошколу.
  • Во время обязательно осмотра лиц, работающих водителями транспортного средства.
  • При замене прав.
  • Перед возвращением водительского удостоверения или после истекшего срока годности.
  • Если были выявлены новые заболевания.

Отдельно стоит отметить прохождение медкомиссии для профессиональных водителей. Обычно такую комиссию проходят в некоторых случаях:

  • Перед отправлением в рейс.
  • Периодически каждые два года.
  • После рейса, если перевозка осуществлялась особо опасного груза.

Во время осмотра у водителя проверяют давление и частоту пульса, признаки опьянения или наличие наркотических веществ, а также проводят проверку на наличие заболеваний, являющиеся противопоказанием к получению водительского удостоверения.

Это относится как к обычным водителям, так и к профессиональным. Разница в том, что данные вторых обязательно записывают в специальный журнал.

Какие документы нужно предоставить

Чтобы пройти медкомиссию, водителю нужно предоставить следующий пакет документов:

  • Паспорт.
  • Полис медицинского страхования.
  • Военный билет (для людей, состоящих на военной службе).
  • Прошлое водительское удостоверение (если есть).

Подробнее о процедуре можно узнать на сайте «Литейный медицинский центр».

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