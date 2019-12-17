Особенности процедуры медкомиссии для водителей

Без собственного транспортного средства тяжело обойтись в повседневной жизни, особенно в большом городе. Чтобы начать ездить недостаточно просто купить автомобиль, еще и нужно получить водительское удостоверение. Пройти водительскую комиссию и узнать о ее особенностях можно на представленном ресурсе.

Особенности медкомиссии

Каждый водитель знает, что для получения водительского удостоверения обязательно нужно предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья. Это обязательный документ, без которого невозможна выдача ВУ.

Для получения этой справки необходимо пройти медкомиссию в государственной или частной клинике. Помимо этого, справку предоставляют при замене прав или во время получения новой категории.

Медкомиссию водитель обязан пройти в следующих случаях:

Для получения допуска к экзаменам в автошколу.

Во время обязательно осмотра лиц, работающих водителями транспортного средства.

При замене прав.

Перед возвращением водительского удостоверения или после истекшего срока годности.

Если были выявлены новые заболевания.

Отдельно стоит отметить прохождение медкомиссии для профессиональных водителей. Обычно такую комиссию проходят в некоторых случаях:

Перед отправлением в рейс.

Периодически каждые два года.

После рейса, если перевозка осуществлялась особо опасного груза.

Во время осмотра у водителя проверяют давление и частоту пульса, признаки опьянения или наличие наркотических веществ, а также проводят проверку на наличие заболеваний, являющиеся противопоказанием к получению водительского удостоверения.

Это относится как к обычным водителям, так и к профессиональным. Разница в том, что данные вторых обязательно записывают в специальный журнал.

Какие документы нужно предоставить

Чтобы пройти медкомиссию, водителю нужно предоставить следующий пакет документов:

Паспорт.

Полис медицинского страхования.

Военный билет (для людей, состоящих на военной службе).

Прошлое водительское удостоверение (если есть).

Подробнее о процедуре можно узнать на сайте «Литейный медицинский центр».

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