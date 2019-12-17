Наливной пол: особенности, преимущества и недостатки

Напольное покрытие играет важную роль в любом помещении. Ассортимент магазинов сейчас предлагают огромное разнообразие моделей покрытия, которое отличается по своим характеристикам и особенностям. Найти и узнать наливной пол цена можно например в компании «Композит-строй».
Особенности напольного покрытия
Наливные полы всегда пользовались огромным спросом, только если раньше их использовали исключительно для промышленных помещений, то сейчас их применяют в различных жилых помещениях. Благодаря такой технологии можно получать прочный слой смеси, который даже спустя время будет такой же прочный, как и раньше.
Если сравнивать с другими технологиями, то наливной пол очень похож на оштукатуривание стен. И в том, и в другом случае, слой должен получиться ровным для дальнейшей укладки материала или быть финишным результатом.
Напольное покрытие отличается следующими преимуществами:
Особенно стоит отметить декоративные свойства наливного пола. Благодаря разнообразию дизайнов, особо эффектно выглядит покрытие с 3D-эффектом. Такие особенности превращают пол в настоящую цветную поляну или водные глубины. Любой рисунок со временем не выгорает и никак не повреждается острыми предметами.
Правильный уход за таким полом гарантирует его срок службы свыше 20 лет. К сожалению, у такого пола есть весомый недостаток – высокая цена.
Особенности компании
«Композит-строй» - это компания, предлагающая огромное разнообразие наливных полов. Вся представленная продукция отличается своим высоким качеством и привлекательными техническими характеристиками. Огромный ассортимент позволяет выбрать клиенту наливной пол в зависимости от его бюджета и требований.
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