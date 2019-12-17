Наливной пол: особенности, преимущества и недостатки

Напольное покрытие играет важную роль в любом помещении. Ассортимент магазинов сейчас предлагают огромное разнообразие моделей покрытия, которое отличается по своим характеристикам и особенностям. Найти и узнать наливной пол цена можно например в компании «Композит-строй».

Особенности напольного покрытия

Наливные полы всегда пользовались огромным спросом, только если раньше их использовали исключительно для промышленных помещений, то сейчас их применяют в различных жилых помещениях. Благодаря такой технологии можно получать прочный слой смеси, который даже спустя время будет такой же прочный, как и раньше.

Если сравнивать с другими технологиями, то наливной пол очень похож на оштукатуривание стен. И в том, и в другом случае, слой должен получиться ровным для дальнейшей укладки материала или быть финишным результатом.

Напольное покрытие отличается следующими преимуществами:

Привлекательный внешний вид. Готовый наливной пол выглядит достаточно привлекательно, благодаря своей зеркальной поверхности и ровному слою.

Долговечность. Даже спустя несколько десятков лет пользования, покрытие не потеряет своей внешней привлекательности.

Прочность. Наливной пол отличается высокой устойчивостью к внешним повреждениям.

Особенно стоит отметить декоративные свойства наливного пола. Благодаря разнообразию дизайнов, особо эффектно выглядит покрытие с 3D-эффектом. Такие особенности превращают пол в настоящую цветную поляну или водные глубины. Любой рисунок со временем не выгорает и никак не повреждается острыми предметами.

Правильный уход за таким полом гарантирует его срок службы свыше 20 лет. К сожалению, у такого пола есть весомый недостаток – высокая цена.

Особенности компании

«Композит-строй» - это компания, предлагающая огромное разнообразие наливных полов. Вся представленная продукция отличается своим высоким качеством и привлекательными техническими характеристиками. Огромный ассортимент позволяет выбрать клиенту наливной пол в зависимости от его бюджета и требований.

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